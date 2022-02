Sanremo 2022, Ornella Muti sul palco dell'Ariston: un'icona del cinema italiano

Anticipazioni TV

Tutto su Ornella Muti icona del cinema italiano che è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston come coprotagonista insieme a Amadeus della prima serata del Festival di Sanremo 2022.

Altro che splendida sessantenne. Ornella Muti, nata Francesca Romana Rivelli, sta vivendo una nuova giovinezza. Mostra il suo fisico mozzafiato portando con orgoglio e fascino la sua età. Quella che stasera salirà sul palco del Teatro Ariston per condurre insieme ad Amadeus il battesimo del Festival di Sanremo 2022 è una vera icona del cinema italiano, capace di irrompere come un tornado fra la fine degli anni '70 e gli anni '80.

Addirittura anche prima, con un esordio arrivato a 14 anni, nel 1969, ne La moglie più bella di Damiano Damiani. Il suo è un ruolo che già fa capire la personalità di un'attrice capace di fare delle scelte in anticipo sui tempi e piene di coraggio. Infatti interpretava un'adolescente della provincia siciliana passata alla storia per essere stata la prima, a metà degli anni '60, a rifiutare un matrimonio riparatore. Fu proprio Damiani a consigliarle di cambiare il suo nome a causa di un'altra interprete attiva in quegli anni con lo stesso cognome: Luisa Rivelli. Da dove ha preso il suo nome d'arte? Il riferimento è come detto stato suggerito da Damiano Damiani e prende spunto dalla produzione letterario di Gabriele D'Annunzio. Ornella è un personaggio de La figlia di Iorio, mentre Elena Muti era la protagonista di uno dei suoi lavori più celebri, Il piacere.

Figlia di padre napoletano e madre proveniente dal'Estonia, una scultrice da cui ha preso i lineamenti particolarmente affascinanti, Ornella Muti ha una sorella maggiore, attrice impegnata soprattutto nei fotoromanzi degli anni '70. Un veicolo glamour di culto di quegli anni, in cui anche Ornella Muti si è cimentata più volte dopo il successo del suo primo ruolo, insieme a una serie di film in Italia ma anche all'estero nei primi anni Settanta.

Un incontro le ha cambiato la carriera, quello con Mario Monicelli che la volle nel 1974 in Romanzo popolare, nei panni della giovane e bella Vincenzina, al fianco di Ugo Tognazzi. Un film che le fece compiere il definitivo passo verso la celebrità. Tra l’altro una curiosità: lo girò mentre era incinta proprio di Naike Rivelli, la maggiore dei suoi figli, da un padre mai svelato pubblicamente, che è sempre più vicina come consulente alla madre, tanto che recentemente ha anche “liquidato” pubblicamente nientemeno che Giorgio Armani come fornitore di abiti per Ornella Muti.

La vita privata, matrimoni e figli di Ornella Muti