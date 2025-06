Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025: Esther e Miguel si sposano a sorpresa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 9 al 13 giugno 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 9 al 13 giugno 2025, ecco le trame.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 9 giugno 2025 a venerdì 13 maggio 2025

Lunedì 9 giugno 2025

A causa di Esther e Miguel, Paca discute con Tomás e minaccia di cacciarlo dal progetto segreto che interesserà Manterana. Nel frattempo, Lucas deve prende una decisione sulla sua possibile permanenza, mentre Miguel ed Esther prendono una decisione importante sulle loro nozze. Continuano le indagini sul caso di Óscar e spunta un insospettabile indiziato.

Martedì 10 giugno 2025

Mentre Manuela nutre forti sospetti su Núñez, Miguel ed Esther celebrano i rispettivi addii al celibato e nubilato prima delle nozze. Gracia si trova costretta a partecipare alla festa della futura sposa, ma scoppia una lite. Nel frattempo, l’addio al celibato ha una svolta quando qualcuno decide di dare vita alla festa. Tra Paloma e Richi, invece, sta nascendo un’intesa perfetta.

Mercoledì 11 giugno 2025

Ancora ubriaco per il suo addio al nubilato, Miguel cerca Gracia per un chiarimento. Manuela, intanto, chiede a Daniel di aiutarla a indagare su Núñez, certa che potrebbe essere coinvolto nella morte di Óscar. Per dispetto a Gracia, Miguel non rispetta l’accordo sull’utilizzo dell’acqua preso con Paca e coì lei si vede costretta a rivolgersi a quest’ultima per risolvere la situazione.

Giovedì 12 giugno 2025

Il matrimonio è un motivo di discussione per Esther e Paca mentre Gracia confida a Paloma i suoi sentimenti per l’ex fidanzato, decidendo di non presentarsi al matrimonio. Avendo saputo della decisione di Gracia, Esther va in crisi. Nel frattempo, Núñez scopre che qualcuno è entrato nel suo computer, mentre Gracia riceve un importante aiuto per affrontare la sua nuova avventura lavorativa. Emilio, invece, decide di aiutare Lucas all’insaputa della madre.

Venerdì 13 giugno 2025

Visti gli attriti per i preparativi e la crisi della sposa, Miguel ed Esther decidono improvvisamente di sposarsi al Comune. Inutile dire che tutti sono sconvolti, in particolare le loro madri. Manuela rischia di pagare caro il passo falso che ha compiuto indagando sul caso di Óscar. Nel frattempo, Paca si apre con Paloma, raccontandole di sua madre Laura. Quando Gracia scopre che Lucas non riesce ad ambientarsi a scuola, decide intervenire con fermezza.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.