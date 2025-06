Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 12 giugno 2025: Gracia prende una dura decisione, Esther è sconvolta!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 12 giugno 2025 vedremo Gracia fare una scelta che sconvolgerà Esther. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Nel nuovo appuntamento con Ritorno a Las Sabinas in onda il 12 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Gracia prenderà una decisione che manderà in crisi Esther, già particolarmente nervosa per via delle discussioni con Paca riguardanti il matrimonio. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Molina rivelerà a Paloma tutti i suoi sentimenti per Miguel e sceglierà di non presentarsi alle nozze. Intanto Núñez scoprirà che qualcuno ha messo le mani sul suo pc mentre Emilio deciderà di dare una mano a Lucas a risolvere i suoi problemi ma senza dirlo alla figlia.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 12 giugno 2025: Gracia prende una decisione dolorosa ma necessaria

Miguel si è vendicato di Gracia ed è ormai chiaro che tra loro ci siano delle questioni irrisolte. Il Larrea soffre molto per il rifiuto della Molina ma lei non ha avuto scelta sia per via del loro passato sia perché messa alle strette da Paca, che non vuole che sua figlia debba rinunciare alle nozze con il ricco proprietario terriero. Le nozze tra i due ragazzi sono troppo importanti per l’Utrera ma hanno anche spezzato il cuore alla figlia di Don Emilio. Gracia confiderà a Paloma i suoi veri sentimenti e la informerà di aver preso la decisione di non partecipare al grande evento, che le porterà via – un’altra volta – Miguel.

Esther sconvolta dalla decisione di Gracia, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia deciderà di non partecipare alle nozze e ovviamente dovrà informare gli sposi. Miguel continuerà ad avere per lei un grande astio mentre Esther rimarrà di sasso davanti a questa scelta. La ragazza capirà che la scelta è determinata dal fatto che la Molina è ancora innamorata del suo futuro marito e non potrà negare a se stessa di aver compreso che anche il Larrea è legato alla donna del suo passato, il suo unico vero amore. La Ruiz sarà infastidita da questo ma anche dai continui battibecchi con sua madre Paca, riguardo ai preparativi del suo grande giorno.

Ritorno a Las Sabinas: Emilio in soccorso di Lucas

Gracia non avrà solo brutte notizie da gestire ma arriveranno per lei anche buone nuove. Troverà infatti un importante aiuto per il suo nuovo lavoro. Intanto Núñez scoprirà che qualcuno ha messo le mani sul suo pc ed è entrato nei suoi file. Per lui sarà la conferma di essere sotto tiro. Intanto Don Emilio deciderà di intervenire per aiutare Lucas, evidentemente in difficoltà nell’integrarsi nella nuova realtà di paese. Il Molina deciderà però di non informare sua figlia e di fare tutto di nascosto.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 9 al 13 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.