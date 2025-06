Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 9 giugno 2025: Miguel ed Esther cambiano idea, si sposeranno!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas del 9 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1, Miguel ed Esther fanno pace e si preparano al loro matrimonio mentre Paca e Manuela...

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta con un nuovo appuntamento il 9 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Esther e Miguel prenderanno una decisione molto importante per il loro futuro: sceglieranno di sposarsi. Intanto Paca se la prenderà con Tomás a causa del suo comportamento con Esther e Miguel e minaccerà di cacciarlo dal suo progetto segreto che coinvolge tutta Manterana. Lucas dovrà decidere se lasciare il paese o meno mentre Manuela comincerà a pensare che dietro alla morte di Oscar ci sia un preciso colpevole.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 9 giugno 2025: Esther e Miguel decidono di sposarsi

Miguel ha aggredito Gracia dopo aver scoperto che la Molina ha deciso di rimanere in paese, dopo la fine del suo matrimonio. Il Larrea è rimasto scottato dal volta faccia della sua amata, costretta ad abbandonarlo per via del ricatto di Donna Paca. Dopo l'addio di Gracia, tra Miguel ed Esther le cose si stanno risolvendo e i due, dopo un acceso faccia a faccia, prenderanno una decisione molto importante per il loro futuro. I ragazzi sceglieranno di riallacciare i loro rapporti e di sposarsi. Si metteranno subito all’opera per organizzare tutto, senza più perdere tempo.

Paca furiosa contro Tomás, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Paca ha ricattato Gracia e l’ha rimessa in riga, costringendola ad allontanarsi da Miguel e a non mettersi mai più in mezzo nella relazione tra il Larrea e sua figlia. L’Utrera ha poi risposto al grido d’aiuto di Paloma, che le ha chiesto una mano per risolvere i problemi de La Sabinas, senza sapere le reali intenzioni della proprietaria terriera. Paca dovrà rimettere al suo posto pure Tomás e lo avvertirà di essere pronta a escluderlo dal suo progetto segreto, che interessa Manterana.

Ritorno a Las Sabinas: Manuela ha un indiziato

Manuela continuerà a indagare senza sosta sulla morte di Oscar. La poliziotta sarà convinta che il ragazzo non si sia suicidato e che non si sia trattato nemmeno di un incidente ma che invece sia stato un omicidio. Ma chi voleva morto il giovane mezzadro? Manuela comincerà a pensare che dietro quanto successo ci sia Núñez. Lucas intanto dovrà decidere se lasciare Manterana e tornare a Madrid oppure rimanere a vivere con sua madre. Cosa farà il giovane?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 9 al 13 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.