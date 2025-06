Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 13 giugno 2025: Miguel ed Esther lo fanno di nascosto e sconvolgono tutti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 13 giugno 2025 su Rai1. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Miguel ed Esther si sposeranno di nascosto...

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 13 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Miguel ed Esther prenderanno una decisione che lascerà senza parole tutti. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due si sposeranno in Comune di nascosto dalle loro madri. Intanto Manuela rischierà di mettersi nei guai a causa delle sue indagini sulla morte di Oscar, per cui ha fatto alcuni errori gravi di valutazione mentre Paca si lascerà andare a confessioni struggenti con Paloma mentre le due ricorderanno Laura. Gracia scoprirà dei problemi scolastici di Luca e dovrà intervenire. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Ritorno a Las Sabinas: ecco cosa sta succedendo nella Soap di Rai1

Miguel ed Esther si sposeranno. Dopo diversi giorni a fare tira e molla, complice il ritorno di Gracia, i due hanno deciso di convolare a nozze. Miguel si è vendicato della Molina, colpevole secondo lui di avergli di nuovo scombussolato la vita. La sorella di Paloma ha dovuto fare un passo indietro per impedire che le loro esistenze, insieme a quelle dei loro figli, venissero di nuovo travolte dagli eventi e tutto questo per buona pace di Paca, che ha ricattato Gracia e ha fatto in modo di non perdere il prezioso contributo del Larrea nel suo piano segreto di conquista di Manterana. La Utrera e Silvia vogliono che le sorelle Molina stiano lontane dalla loro grande famiglia ma il comportamento di entrambe sta disturbando la tranquillità difficilmente conquistata dai futuri sposi e questo li porterà a prendere una decisione inaspettata.

Miguel ed Esther si sposano in segreto nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 13 giugno 2025

Miguel ed Esther si stancheranno di essere dei sorvegliati speciali e decideranno di procedere senza che le loro madri mettano più bocca nella loro vita. I due rinunceranno al matrimonio sfarzoso che sia Paca che Silvia vorrebbero per loro e si sposeranno in segreto in Comune. Quando questo si verrà a sapere creerà un grande caos in paese e pure nel cuore di Gracia, che dovrà affrontare una nuova fase di questo ritorno a casa imprevisto e pieno di ricordi. Intanto Manuela capirà di aver fatto un errore durante le sue indagini sulla morte di Oscar e che potrebbe presto pagarne le conseguenze.

Ritorno a Las Sabinas: Paca si commuove ripensando a Laura

Paca è rimasta sconvolta nel vedere quando Paloma somigli a sua madre e le è quasi mancato il fiato, facendoci capire quanto tenesse alla madre della Molina. La Utrera si troverà a parlare di Laura proprio con sua figlia e non riuscirà a non commuoversi pensando alla sua amica, scomparsa troppo presto e da cui, nel tempo, si era allontanata. Intanto Gracia scoprirà che suo padre sta aiutando Lucas con i suoi problemi scolastici. La Molina dovrà prendere in mano la situazione e sperare che suo figlio ritrovi la tranquillità che lei spera abbia.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.