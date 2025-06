Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 10 giugno 2025: Gracia in difficoltà ed è colpa di Esther!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 10 giugno 2025 vedremo Gracia in grande difficoltà durante l'addio al nubilato di Esther. Manuela intanto punterà il dito contro Núñez. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Esther e Miguel si sposeranno e Gracia sarà costretta a guardare la loro unione… e non solo. Le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 10 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che la Molina verrà invitata all’addio al nubilato della Ruiz e non potrà rifiutarsi. Peccato però che vedere la donna che sposerà il suo vero amore le creerà un grande dolore. La serata non andrà come sperato dalla futura sposa; scoppierà una lite furibonda in cui la sorella di Paloma sarà messa in mezzo. L’addio al celibato di Miguel comincerà invece sottotono fino a quando qualcuno non darà inizio alla vera festa. Manuela sospetterà che dietro alla morte di Oscar possa esserci la mano di Núñez mentre Paloma e Richi, dopo le prime divergenze, riusciranno ad andare d’accordo e ad avere una grande intesa.

Ritorno a Las Sabinas: Esther e Miguel decidono di sposarsi

Nelle precedenti puntate di Ritorno a Las Sabinas abbiamo visto Gracia cedere ai ricatti di Paca e prendere delle decisioni che hanno fatto infuriare il suo amore. Nonostante si sia resa conto di provare ancora un forte sentimento per il Larrea, la Molina ha dovuto fare un passo indietro e lasciare il ragazzo libero di sposare Esther, come l’Utrera desidera. Il sacrificio della figlia di Don Emilio non è ovviamente piaciuto a Miguel, che è andato su tutte le furie e ha aggredito Gracia, quando ha scoperto che nonostante il loro addio, lei rimarrà a Manterana e costituirà per lui un vero problema. Per non pensare a quello che sta succedendo e per dare una svolta alla sua vita, l’imprenditore ha deciso di fare pace con Esther e i due si sposeranno molto presto.

Ritorno a Las Sabinas, ecco cosa succederà nella puntata del 10 giugno: Gracia in difficoltà!

Il matrimonio tra Esther e Miguel ci sarà. I due giovani si sposeranno molto presto, del resto è da tempo che progettano questo evento e se non fosse stato per il ritorno di Gracia, che li ha allontanati, forse a quest’ora sarebbero già stati marito e moglie. Ma le cose sono andate molto diversamente ed è tempo di procedere con i piani messi in sospeso. I futuri sposi saranno coinvolti nei rispettivi addii al nubilato e al celibato. Gracia sarà invitata alla festa in onore di Esther e sarà costretta ad accettare. La serata non andrà per nulla bene; la Molina sarà coinvolta in una lite, che potrebbe far emergere delle nuove scomode verità.

Manuela punta il dito contro Núñez nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

L’addio al celibato di Miguel non sarà per nulla migliore. La festa comincerà sottotono ma poi qualcuno darà il via alla serata, che potrebbe però finire molto male. Intanto Manuela, che non si darà pace sino a quando non avrà scoperto cosa è successo davvero a Oscar, comincerà a sospettare di Núñez. Avrà davvero ucciso lui il mezzadro? Dopo dei momenti di tensione, tra Paloma e Richi le cose andranno meglio e tra loro si creerà una grande intesa, che permetterà a entrambi di lavorare con serenità.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 9 al 13 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.