Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dell'11 giugno 2025: Miguel si vendica di Gracia e la costringe a chiede aiuto a Paca

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda l'11 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Miguel furioso contro Gracia. Il Larrea si vendicherà di lei nel modo peggiore possibile!

L’addio al celibato e al nubilato ha scatenato il caos. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda l’11 giugno 2025 alle ore 16.00 su Rai1, Miguel vorrà di nuovo dei chiarimenti da Gracia e visto che lei non vorrà rispondergli anche perché il ragazzo si presenterà ubriaco da lei, deciderà di vendicarsi. Il Larrea non rispetterà l’accordo che le Molina hanno stretto con Paca e costringerà Gracia a rivolgersi direttamente all’Utrera per risolvere le cose. Intanto Manuela chiederà a Daniel di darle una mano per capire se Núñez centri davvero qualcosa nella morte di Oscar. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 11 giugno 2025: Miguel spaventa Gracia

Gracia si è trovata in difficoltà per colpa di Esther o meglio per via del fatto che la ragazza l’abbia voluta al suo addio al nubilato. La Molina è stata invischiata in una pesante lite che ha avuto come conseguenza il crescere di dubbi e di nervosismo. Dopo la festa, che non è finita per nulla bene, Miguel si è talmente tanto infuriato da correre da Gracia a chiederle immediate spiegazioni. Peccato però che prenderà questa decisione dopo aver alzato troppo il gomito. Si presenterà dalla Molina completamente ubriaco e spaventerà la donna con le sue domande, mettendola in una posizione molto scomoda.

Miguel si vendica di Gracia, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Miguel vorrà spiegazioni da parte di Gracia ma non riuscirà a ottenerle, non nello sto alterato in cu sarà. Non comprendendo di aver reso le cose più difficili tra loro e ancora piuttosto irritato, il Larrea deciderà di vendicarsi della Molina. Farà in modo di ferire la sua innamorata e la sua famiglia, non rispettando l’accordo fatto con Paca per l’utilizzo dell’acqua. Gracia sarà costretta a chiedere aiuto all’Utrera per risolvere questa fastidiosa situazione.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Manuela chiede aiuto a Daniel

Manuela si è convinta che Núñez possa essere coinvolto nella morte di Oscar ma ha bisogno di prove e di aiuto. La poliziotta chiederà a Daniel di darle una mano, sicura che il mezzadro non possa essersi suicidato. Sarà sempre più certa che le cose siano andate molto diversamente da quanto i primi accertamenti hanno evidenziato e vi anticipiamo che purtroppo le sue sensazioni saranno più che mai azzeccate. Ma in che senso? Lo scopriremo molto presto.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.