Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025: Tano innamorato di Gracia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 16 al 20 giugno 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 16 al 20 giugno 2025, ecco le trame.

Ritorno a Las Sabinas, Video Riassunto delle puntate dal 16 al 20 giugno 2025

Prima di leggere le anticipazioni complete di Ritorno a Las Sabinas dal 16 al 20 giugno 2025, stuzzicate la vostra curiosità con il video riassunto degli episodi della Soap di Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 16 al 20 giugno 2025

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 16 giugno 2025 a venerdì 20 giugno 2025

Lunedì 16 giugno 2025

Miguel ed Esther stanno per partire per la luna di miele a New York, mentre Gracia riceve una chiamata: si tratta di un creditore di suo marito Anton. Paca comincia a pensare sempre più a Paloma, mentre Lucas non tollera Nico, il fidanzato di Lucía. Nel frattempo, Paca e Tomás mettono in atto la seconda fase del loro piano minerario.

Martedì 17 giugno 2025

Paca invita a cena Paloma, sentendosi sempre più attratta da lei ma Paloma mette in chiaro la situazione. Manuela, invece, è costretta a chiedere scusa a Núñez a causa della madre, lasciandosi sfuggire di aver parlato nuovamente con Paca. Infuriato, Núñez decide di relegarla ai compiti burocratici. Gracia riceve chiamata che riguarda suo marito. Di cosa si tratta?

Mercoledì 18 giugno 2025

Miguel ed Esther sono tornati dalla luna di miele ma Esther si rifiuta per il momento di avere un bambino. Miguel non sa come comportarsi. Intanto, Paca e Paloma sono ai ferri corti e questo conduce a una serie di ripercussioni. Tano, l’unico a esserci per Gracia nel momento del bisogno, rivaluta quello che prova nei suoi confronti. Tra Lucas e Lucía sboccia un sentimento che varca i confini dell’amicizia…

Giovedì 19 giugno 2025

Julia allontana la sofferenza fingendo che il padre sia ancora vivo mentre Tano, di ritorno da Madrid, capisce di essere innamorato di Gracia e rompe con Elena. Paca si vendica su Paloma a causa del loro fraintendimento ma Gracia prende le difese della sorella affrontandola in un faccia a faccia. Nel frattempo, Manuela è tormentata da un dubbio: di chi è davvero innamorata? Lucía deve dimostrare al suo fidanzato che lo ama ancora, dunque prende una decisione su Lucas.

Venerdì 20 giugno 2025

Manuela non riesce ancora ad avere chiarezza nei suoi sentimenti così Dani si accorge che prova qualcosa per Alex. Paloma confida a Esther di non lavorare più per Paca e che l'ha baciata. Il video di Lucía diventa virale; affranta, la ragazza si chiude in se stessa. Tuttavia, dopo averne parlato con Gracia, trova la forza di aprirsi con Miguel. Nel frattempo, Lucas pareggia i conti con Nico. Intanto, per via della situazione economica di Las Sabinas, i Molina sono costretti a prendere una decisione che riguarda Wilson in prima persona.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.