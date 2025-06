Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 20 giugno 2025: Paloma rivela a Esther un segreto su sua madre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 20 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Paloma confesserà a Esther cosa sta succedendo e cosa è successo tra lei e Paca. Per la dottoressa sarà sconvolgente.

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 20 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Paloma deciderà di essere completamente sincera con Esther. Le anticipazioni dell’episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che la Molina confiderà all’amica di non lavorare più per Paca e di averlo deciso dopo una situazione piuttosto imbarazzante creata da sua madre. La giovane rivelerà alla dottoressa di essere stata baciata dalla Utrera. Intanto il video di Lucia diventerà virale e farà piombare la ragazza nello scandalo. Grazie ai consigli di Gracia, la ragazzina riuscirà a parlarne con Miguel, che reagirà in modo inaspettato. Lucas vendicherà la sua amica e pareggerà i conti con Nico mentre Manuela sarà sempre più confusa e non riuscirà a capire i suoi sentimenti; Dani si renderà conto che la sua fidanzata prova qualcosa per Alex. Nel mentre a Las Sabinas saranno necessari dei cambiamenti e alcune decisioni della famiglia colpiranno Wilson. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 20 giugno 2025: Paloma rivela a Esther che Paca l’ha baciata

Paloma ha rifiutato Paca e da allora il rapporto tra le due donne è diventato ingestibile. Gracia è dovuta intervenire per difendere la sorella ma è chiaro che la faccenda non si sia ancora conclusa. Paloma deciderà di essere sincera con Esther e di non tenerle nascosto nulla. Così, quando la dottoressa le chiederà spiegazioni su cosa stia succedendo, le rivelerà di non lavorare più sua madre e le confesserà pure che la Utrera l’ha baciata. Per Esther sarà una rivelazione sconvolgente.

Ritorno a Las Sabinas: Gracia aiuta Lucia

Lucia si è messa nei guai. Per dimostrare a Nico di amare lui e non Lucas, la ragazza ha deciso di fare qualcosa di cui si è pentita ma che purtroppo, a causa di un video, è finita sui social. Per la giovane è un vero e proprio scandalo, che la farà chiudere in se stessa. Gracia correrà in suo soccorso e la spingerà a parlarne con suo padre, che avrà una reazione inaspettata. Intanto i Molina, a causa della crisi economica, dovranno prendere una decisione che coinvolgerà Wilson.

Manuela in preda al dubbio, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Manuela è in difficoltà. La ragazza si è resa conto di provare dei sentimenti molto forti per Alex, che sembra ricambiare. Peccato però che la loro relazione sia impossibile, visto che il ragazzo è un sacerdote. A peggiorare le cose ci si mette il fatto che Manuela sia fidanzata con Dani. Quest’ultimo ha capito tutto e sa che la sua compagna è strana e che ha cominciato a provare dell’amore per il fratello di Oscar.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.