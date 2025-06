Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 18 giugno 2025: Gracia distrutta per la morte di Anton, Tano corre in suo soccorso

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 18 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Tano starà vicino a Gracia dopo la morte di suo marito mentre Miguel affronterà la decisione di Esther di non avere figli, almeno per ora.

La morte di Anton ha sconvolto Gracia e ovviamente la sua vita non sarà più la stessa… di nuovo. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 18 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Molina affronterà un nuovo duro capitolo della sua vita ma Tano sarà là ad aiutarla. Il fratello di Miguel si renderà conto di provare per lei dei sentimenti molto più forti di quanto pensasse. Intanto Miguel ed Esther torneranno dalla luna di miele e faranno i conti con una decisione inattesa presa dalla dottoressa, ovvero quella di non avere un figlio almeno per il momento. Per il Larrea sarà una brutta scoperta e non saprà come comportarsi. Tra Paca e Paloma la situazione sarà molto difficile dopo l’invito a cena mentre tra Lucas e Lucia sembrerà esserci una simpatia molto particolare.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 18 giugno 2025: Tano sempre più vicino a Gracia

Gracia ha scoperto che Anton è morto e dovrà tornare a Madrid per riconoscere il corpo di suo marito. La notizia della morte del suo consorte ha scosso la vita della Molina, che si troverà a fare i conti con i cambiamenti ancora una volta. Per lei non sarà un momento facile; dovrà affrontare – nello stesso tempo – la terribile crisi finanziaria di Las Sabinas e i problemi lasciati in sospeso dal coniuge ma dovrà anche capire come aiutare i suoi figli, sconvolti dalla scomparsa del loro padre e desiderosi di avere delle risposte. L’unica persona che riuscirà a starle vicino sarà Tano. Il fratello di Miguel le offrirà una spalla su cui piangere e lui stesso capirà di provare per la Molina dei sentimenti molto forti, che lo porteranno a volerle stare ancora più accanto… e a Gracia questo non dispiacerà per nulla.

Ritorno a Las Sabinas: Esther non vuole avere figli, Miguel è perplesso

Miguel ed Esther torneranno dalla loro luna di miele a New York ma si scoprirà che il loro viaggio non è stato rose e fiori. I due hanno discusso molto sul loro futuro e la dottoressa ha confessato al consorte di non voler avere dei figli almeno non per ora. Questa novità ha lasciato il Larrea senza parole e non saprà come gestire le cose. Miguel sentirà che qualcosa non sta funzionando ma sarà per questa novità oppure per i suoi sentimenti sempre vivi per Gracia?

Paca e Paloma ai ferri corti, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Paca ha fatto capire a Paloma di essere attratta da lei e noi abbiamo compreso che la Utrera era innamorata di Laura. La proprietaria terriera si è fatta avanti con la figlia di Don Emilio invitandola a cena con la scusa di parlare di lavoro ma la Molina, compreso quello che aveva davvero in mente l’imprenditrice, ha subito messo le cose in chiaro. Da quel momento le cose tra loro sono diventate ingestibili e si respira solo aria di tensione. Tra Lucas e Lucia sembrerà invece essere nato un dolce sentimento… ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.