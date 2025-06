Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 16 giugno 2025: Paca e Tomás pronti alla fase due del loro piano. Vinceranno!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 16 giugno 2025 su Rai1. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Paca e Tomás saranno pronti a mettere in atto la seconda parte del loro piano mentre Gracia sarà sconvolta da una chiamata...

Ritorno a Las Sabinas ci dà un nuovo appuntamento per lunedì 16 giugno 2025. Nella puntata della Soap in onda alle ore 16.00 su Rai1, Paca e Tomás saranno pronti a mettere in atto la seconda fase del loro piano minerario. La Utrera penserà costantemente a Paloma, così tanto somigliante alla madre da averle fatto scattare tanti pensieri per la testa. Intanto Miguel ed Esther, ora marito e moglie, saranno in partenza per New York per la loro luna di miele. Gracia riceverà la chiamata di un creditore di suo marito Anton e per la donna sarà uno shock mentre Lucas sarà infastidito da Nico, il fidanzato di Lucia. Ma vediamo insieme le anticipazioni complete dell’episodio.

Ritorno a Las Sabinas: Paca pronta alla fase due del suo piano

Paca ha affilato le armi ed è riuscita a ottenere un altro tassello importante del suo piano minerario. Miguel ed Esther si sono sposati e anche se i due l’hanno fatto di nascosto, al Comune, la cosa non cambia nulla nei progetti di conquista della Utrera. La proprietaria terriera è pronta a conquistare tutta Manterana e a impossessarsene grazie a uno schema che le permetterà di raggiungere presto il suo obiettivo. A darle una mano c’è sempre il fidato Tomás, al suo fianco da tempo e determinato come lei a vincere. E i due saranno più che mai convinti di portare molto presto a casa la vittoria.

Ritorno a Las Sabinas: Paca si è innamorata di Paloma?

Paca deve affrontare un qualcosa che non aveva previsto. Paloma somiglia in maniera incredibile a sua madre Laura e la cosa l’ha turbata profondamente. È ormai chiaro che l’affetto che la Utrera nutriva per la madre delle Molina non era semplice amicizia ma non è ancora stato chiarito se la moglie di Don Emilio corrispondesse i suoi sentimenti. Questo sarà sicuramente chiarito nelle prossime puntate della Soap di Rai1 ma quello che sarà certo nell’episodio del 16 giugno 2025 è che Paca penserà sempre più spesso alla giovane Molina e presto avrà modo di confidarle quello che prova per lei.

Gracia in pericolo a causa di Anton? Ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia ha scoperto che suo marito ha contratto enormi debiti e, per riuscire a mettersi in salvo, ha prosciugato il conto in comune con la moglie e l’ha praticamente costretta a rimanere a Manterana. La Molina capirà che il pericolo è purtroppo ancora dietro l’angolo. Riceverà una chiamata preoccupante da parte di uno dei creditori di Anton e presto purtroppo dovrà affrontare una tragica novità, che cambierà di nuovo la sua vita. Intanto Miguel preparerà la luna di miele con Esther a New York ma il viaggio farà emergere delle divergenze preoccupanti tra i neo sposi. Lucas invece non riuscirà a nascondere che Nico, il ragazzo di Lucia, gli sia antipatico.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 16 al 20 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.