Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 17 giugno 2025: Paloma rifiuta l'amore di Paca mentre Gracia scopre che Anton è morto

Anticipazioni TV

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 17 giugno 2025 su Rai1 vedremo Paloma rifiutare le avances di Paca mentre Gracia scoprirà che Anton è morto! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata della Soap.

Tra Paca e Paloma le cose prenderanno una piega inaspettata nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 17 giugno 2025 alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Utrera inviterà a cena la Molina facendole capire di essere molto attratta da lei. La ragazza la gelerà mettendo le cose in chiaro e rivelandole di non provare lo stesso. Gracia invece riceverà una telefonata che la lascerà senza parole e che la richiamerà a Madrid per identificare il corpo di suo marito Anton. Manuela dovrà chiedere scusa a Nuñez e purtroppo si lascerà sfuggire di aver parlato ancora una volta con Paca. Il sergente si infurierà contro di lei e la costringerà a seguire dei compiti burocratici.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Paca rivela a Paloma quello che prova per lei

Paca è partita all’attacco e insieme a Tomás è pronta a mettere in atto la fase due del suo piano per conquistare Manterana. La Utrera è certa di riuscire ad avere il controllo sul paese con il suo progetto minerario e il matrimonio tra Esther e Miguel le è stato molto utile per riuscire ad avere la supervisione anche sulle terre del Larrea. Intanto però si è resa conto di provare una forte attrazione per Paloma e questo per via della somiglianza della ragazza a sua madre Laura, a cui lei era molto legata. Paca inviterà a cena la Molina ma lei, capendo le vere ragioni dietro questo invito, la gelerà rifiutandola e mettendo in chiaro le cose. Tra loro la situazione si farà molto tesa.

Ritorno a Las Sabinas puntata del 17 giugno 2025, Anticipazioni: Gracia scopre che Anton è morto

Gracia ha ricevuto una telefonata molto preoccupante da parte di uno dei creditori di Anton e la cosa l’ha fatta letteralmente tremare. La Molina si troverà ad affrontare i suoi peggiori incubi. Purtroppo si realizzerà quello che la donna ha sempre temuto e nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 17 giugno 2025 la vedremo scoprire che Anton è morto. Gracia dovrà tornare a Madrid per riconoscere il corpo del consorte, un compito ingrato ma che dovrà presto fare. Stavolta accanto a sé troverà Tano, che ha sempre avuto un debole per lei, mentre Miguel sarà impegnato a gestire una situazione matrimoniale imprevista.

Nuñez punisce Manuela, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Manuela ha sospettato di Nuñez e ha creduto, per diverso tempo, che potesse essere coinvolto nella morte di Oscar ma ha dovuto ricredersi. Sua madre Nati ha poi combinato un pasticcio che l’ha costretta a un dietrofront veloce e non indolore. La poliziotta chiederà scusa al sergente ma purtroppo si lascerà scappare di aver parlato con Paca. Il suo superiore si infurierà come non mai e per punirla le affibbierà dei compiti burocratici, che la ostacoleranno nelle sue ricerche. Riuscirà a fare luce sul mistero dietro all’assassinio del suo (amato) amico?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 16 al 20 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.