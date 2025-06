Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 19 giugno 2025: Paca si vendica di Paloma, Gracia deve intervenire!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni e le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 19 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Paca, delusa da quanto accaduto, aggredirà Paloma. Gracia interverrà per difendere sua sorella dalla perfida Utrera mentre Tano e Lucia...

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta con un nuovo appuntamento il 19 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Paca si vendicherà di Paloma dopo quanto successo tra loro. La Utrera cercherà di impedire alla Molina di rivelare del suo bacio ma finirà per inasprire così tanto i rapporti tra loro da scatenare l’ira di Gracia. Intanto Manuela sarà confusa e non saprà di chi è innamorata davvero. La ragazza si interrogherà sui sentimenti che prova per Daniel, a cui da tempo è legata, e su quelli crescenti e impossibili per Alex, che sono diventati più forti di quanto immaginasse. Julia fingerà che suo padre sia ancora vivo per non affrontare la terribile novità che ha colpito la sua vita. Lucia invece vorrà dimostrare a Nico di amare lui e non Lucas ma finirà per mettersi nei guai. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Ritorno a Las Sabinas: Tra Paca e Paloma c’è grande tensione

Paloma ha rifiutato Paca e ha respinto il suo bacio. La Molina non ha gradito lo strano avvicinamento della Utrera, che sembra essersi invaghita della ragazza per via della sua grande somiglianza con Laura. Sta diventando sempre più chiaro il fatto che la madre di Esther provasse dei sentimenti molto forti, molto più di un’amicizia, per la moglie di Don Emilio e che dietro l’odio tra i due proprietari terrieri ci sia altro oltre alla rivalità sul campo. E le situazioni del passato stanno per ripresentarsi anche ne presente. Tra Paca e Paloma, da quel momento, la situazione si è fatta tesa e quasi insostenibile.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 19 giugno 2025: Paca aggredisce Paloma, Grazia deve intervenire

Paca avrà molta paura che quanto successo con Paloma giunga alle orecchie dei cittadini di Manterana. La Utrera sarà molto nervosa sia perché preoccupata che lo scandalo si abbatta su di lei sia perché infastidita dal rifiuto della Molina. L’imprenditrice si vendicherà di lei e lo farà in un modo tanto violento e subdolo da scatenare l’ira di Gracia. La madre di Lucas e Julia affronterà faccia a faccia la Utrera e le intimerà di non permettersi mai più di trattare sua sorella e la sua famiglia in quel modo. Intanto Tano – tornato da Madrid, dove si era recato per accompagnare Gracia a riconoscere il cadavere di suo marito – si renderà conto di non poter più fare a meno di stare accanto alla donna un tempo legata a suo fratello Miguel e lascerà Elena.

Lucia finisce nei guai, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 19 giugno 2025

Manuela sta continuando a frequentare Alex e il loro rapporto, nato per cercare la verità su Oscar, sta prendendo una piega inaspettata. La ragazza si renderà conto di provare per l’Egea dei sentimenti molto forti ma impossibili e non riuscirà a comprendere se ama ancora Daniel oppure se Alex ha ormai preso il suo posto nel suo cuore. Lucia invece vorrà dimostrare a Nico di amare lui e di non avere nessun interesse per Lucas. La ragazza finirà però per fare un’imprudenza, che le costerà molto cara. Julia invece si rifiuterà di accettare la morte del padre e fingerà che Anton sia ancora vivo.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.