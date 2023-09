Rai, Parte la Stagione Autunnale: in arrivo Film, Serie TV e Documentari d'autore nazionali e internazionali

Anticipazioni TV

Presentata la stagione autunnale della Rai. Grandi film, serie di successo e documentari d’autore per un’offerta di circa 20mila ore di programmazione. Scopriamo tutto quello che ci aspetta in questo caldo autunno.

Presentata oggi, in conferenza stampa, la nuova stagione autunnale targata Rai. L’offerta, in partenza già da domani, 19 settembre 2023, prevederà circa 20mila ore di programmazione, con un occhio di riguardo al cinema, italiano e non, ma anche a temi di attualità, che caratterizzeranno non solo la proposta cinematografica e seriale ma anche, e soprattutto, quella documentaristica. Sarà la stagione anche del cinema internazionale, con produzioni europee e statunitensi di grande successo e molto attese. Novità anche su canali tematici come Rai Movie, con un palinsesto che spazierà dai grandi classici ai film più recenti e che dedicherà una parte della sua programmazione anche alle pellicole in lingua originale. Tutti i titoli in onda su Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai Movie e Rai Storia, saranno disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede questo lungo e caldo autunno Rai:

Rai1, Rai2, Rai3, Rai4: Ecco la proposta autunnale per il Cinema

La proposta autunnale della Rai per il cinema prevede due macro sezioni: quella della commedia, del cinema d’autore e di genere ma anche quella del cinema internazionale. Ecco nel dettaglio, tutto quello che vedremo:





Commedia, Film di genere e d’autore nazionali su Rai1, Rai2, Rai3 e Rai4

L’autunno Rai per il cinema vede l’arrivo di molte prime visioni, italiane, di grande qualità.

Su Rai1 ci saranno titoli come Il giorno più bello di Andrea Zalone, con Luca e Paolo insieme a Violante Placido; ci sarà Alessandro Preziosi in Bla Bla Baby, di Fausto Brizzi; spazio anche a Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano, ma anche a Mancino naturale, di Salvatore Allocca, con Claudia Gerini nel ruolo della mamma di un giovanissimo calciatore.

Su Rai 2 ci sarà posto per il cinema di genere. Tra i titoli Freaks Out di Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, poi La donna per me di Marco Martani, con Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi e Stefano Fresi, e ancora Diabolik dei fratelli Manetti.

Su Rai3 arriverà il cinema d’autore con Il bambino nascosto, di Roberto Andò, con Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi di Mare Fuori. Il film verrà presentato in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Ci saranno anche Settembre di Giulia Steigerwalt, film premiato con due David di Donatello, Il materiale emotivo, nono film da regista di Sergio Castellitto, L’afide e la formica di Mario Vitale e Leonora addio, del grande maestro Paolo Taviani.

Su Rai4, fra gli altri film, l’ultimo lavoro del maestro dell’horror Dario Argento, Occhiali neri.

Cinema internazionale e grandi titoli da tutto il mondo in arrivo su Rai1, Rai2 Rai3 e Rai4

Il grande cinema internazionale conquisterà l’autunno della Rai. Su Rai1 arriverà House of Gucci ma ci sarà anche Volami Via di Christophe Barratier e La signora delle rose, di Pierre Pinaud. Su Rai2 ci sarà l’azione con Creed e Chaos Walking ma anche con L’uomo dei Ghiacci con Liam Neeson e con Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie. Su Rai3 spazio a The Father – Nulla è come sembra, diretto da Florian Zeller e vincitore di due premi Oscar; ma ancora, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Gli occhi di Tammy Faye, con il premio Oscar Jessica Chastain, La Fiera delle Illusioni e Il Ritratto del duca. Rai4 proporrà grandi prime visioni con cinema d’azione, thriller, horror e fantasy. Tra i titoli: Run, Malignant, The Conjuring: the Devil made me do it e Inexorable.

Serie TV: su Rai1, Rai2, Rai3 e Rai4 in arrivo grandi prime visioni nazionali e internazionali

Novità ma anche conferme nella programmazione autunnale di Rai1. Da domani 19 settembre 2023, su Rai1 ripartirà Morgane detective geniale, con la sua terza stagione; si continuerà con la miniserie Alfredino. Una storia italiana, dedicata al dramma degli anni Ottanta, che sconvolse l’Italia. Su Rai2 grandi conferme con la quinta stagione di FBI, con la seconda stagione di FBI international, con la ventesima stagione di NCIS e con la seconda di NCIS Hawai. Ci saranno anche la sesta stagione di S.W.A.T. e la quinta di The Rookie.

Su Rai4 arriveranno i sei episodi di Rapa, serie poliziesca spagnola e si continuerà con la seconda e terza stagione di La Unidad e La Unidad Kabul. Prima visione invece per Nancy Drew, in arrivo nel prime time. Attesa anche la quinta stagione di SEALT TEAM.

Rai Movie e Rai5: in arrivo i cicli omaggio a Ken Loach e Billy Wilder

Su Rai5 arriva il ciclo Bread and Brexit, il cinema di Ken Loach. Sono in arrivo, alle 21.15 dal 19 settembre, 14 film di forte contenuto civile e politico, con al centro il mondo dei lavoratori e i loro diritti. Ecco la programmazione completa:

19/09/2023 Io, Daniel Blake (I, Daniel Blake) (2016)

26/09/2023 Terra e libertà (Land and Freedom) (1995)

03/10/2023 My name is Joe (1998)

10/10/2023 Paul, Mick e gli altri (The Navigators) (2001)

17/10/2023 Bread and Roses (2000)

24/10/2023 Sweet Sixteen (2002)

31/10/2023 Un bacio appassionato (Ae Fond Kiss...) (2004)

07/11/2023 Il vento che accarezza l’erba (The Wind That Shakes the barley) (2006)

14/11/2023 In questo mondo libero... (It’s a Free World...) (2007)

21/11/2023 Il mio amico Eric (Looking for Eric) (2009)

28/11/2023 L’altra verità (Route Irish) (2010)

05/12/2023 La parte degli angeli (The Angels’ Share) (2012)

12/12/2023 Jimmy’s Hall - Una storia d’amore e libertà (Jimmy’s Hall) (2014)

19/12/2023 Sorry We Missed You (2019)

Su Rai Movie invece, in prima serata da mercoledì 25 ottobre 2023, ci sarà l’omaggio al regista Billy Wilder con il ciclo di nove film, A qualcuno piace Wilder. Tutti i film verranno trasmessi in prima serata alle ore 21.15 nella loro versione doppiata e verranno replicati nel pomeriggio della domenica successiva, in versione originale inglese sottotitolata in italiano. Ecco cosa andrà in onda:

Testimone d’accusa (Witness for the Prosecution, 1957)

Arianna (Love in the Afternoon, 1957)

L’appartamento (The Apartment, 1960)

Uno, due, tre! (One, Two, Three, 1961)

Irma la dolce (Irma la Douce, 1963)

Baciami stupido (Kiss Me, Stupid, 1964)

Non per soldi ma per denaro (The Fortune Cookie, 1966)

Vita privata di Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970)

Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? (Avanti!, 1972)

Su Rai Movie anche una maratona di film per celebrare la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Il 3 ottobre 2023 andranno in onda:

Samba, alle 13.25

L’emigrante alle 15.30

Nour, previsto per le 17.30,

Quando sei nato non puoi più nasconderti alle 19.05

Il cammino della speranza alle 21.15

In questo mondo libero alle 23.00

Su Rai3 e Rai Storia in arrivo Film Documentari d’autore

L’autunno Rai si arricchisce anche di documentari e Film documentari d’autore. Su Rai3 il 23 settembre, in seconda serata, arriva Il Mondo a Scatti di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli; a dicembre il secondo appuntamento da non perdere con Marx può aspettare (2021) di Marco Bellocchio.

Su Rai Storia, ogni sabato in seconda serata, prosegue il ciclo Documentari d’autore. Il 23 settembre la prima visione di Città Novecento; poi il ritratto di un grande artista del nostro tempo, Paolo Conte, di Giorgio Verdelli, e quello di una personalità che ha segnato il cinema di tutto il mondo, Dante Ferretti, scenografo italiano, di Gianfranco Giagni. Si torna indietro nel tempo con La rabbia, del 1963 che raccoglie i punti di vista di Pasolini e Guareschi. Dall’estero arriva il racconto del lungo regno di Elisabetta II, in Gran Bretagna, con Elizabeth, a Portrait in Parts, di Roger Michell. Tornando in Italia, il percorso umano e spirituale dell’arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, scomparso nel 2012, è raccontato da Ermanno Olmi in Vedete, sono uno di voi. In arrivo anche Luigi Proietti detto Gigi, il racconto di un gigante del nostro spettacolo realizzato da Edoardo Leo.