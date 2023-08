My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 3 agosto 2023: Mehdi e Zeynep accolgono Kibrit ma qualcosa va storto!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 3 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi e Zeynep saranno felici di accogliere Kibrit in casa ma Bayram rischierà di rovinare tutto. Intanto Benal penserà di abortire.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 3 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Zeynep e Mehdi attenderanno l’arrivo di Kibrit. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza verrà accompagnata da un assistente sociale e dovrà valutare sia i genitori adottivi che la casa in cui andrà a vivere. Purtroppo le cose non andranno come sperato. Bayram si presenterà ubriaco e metterà a rischio l’adozione. Zeynep sarà furiosa con il padre e sfogherà tutta la sua rabbia, dicendogli cosa davvero pensa di lui. Benal, dopo aver avuto un flashback sulla sua proposta di matrimonio a Mehdi, comincerà a pensare di abortire ma Zeynep cercherà di farla ragionare.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep e Mehdi aspettano Kibrit

Zeynep ha voluto adottare Kibrit e dopo aver cambiato idea sul suo viaggio a Londra, ha convinto Mehdi a farlo. I due attenderanno con gioia l’arrivo della ragazzina a casa e tutto dovrà essere perfetto per convincere gli assistenti sociali che loro sono la famiglia perfetta per la giovane. Purtroppo però la felicità verrà guastata da Bayram, che tornerà ubriaco e metterà a rischio l’adozione. Zeynep non ne potrà più.

My Home My Destiny: Zeyenp insulta suo padre

Bayram rischierà di mettere in pericolo l’adozione di Kibrit e Zeyenp non riuscirà più a sopportare i comportamenti del padre. Stanca di tutto questo, se la prenderà con lui e per la prima volta gli dirà esattamente che pensa di lui. Zeliha, d’accordo con la nuora, deciderà di cacciare di casa il Goksu. Che cosa farà ora Sakine? Difenderà il marito o delusa anche lei, gli dirà addio e si allontanerà da lui?

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Benal pensa di abortire

Mehdi sta per avere un figlio da Benal. La ragazza ha scoperto di essere incinta ma ora che il suo amore e Zeynep hanno ripreso a frequentarsi e anzi hanno intenzione di adottare Kibrit, per lei sembra non esserci più posto. Per questo motivo, dopo aver avuto un flashback di quando – innamorata e felice – chiese senza successo a Mehdi di sposarla, comincerà a riflettere sulla possibilità di abortire. Zeynep, ancora all’oscuro di tutta la verità, si preoccuperà per lei e la spingerà a riflettere su quello che intende fare.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.