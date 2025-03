My Home My Destiny 2 Anticipazioni 6 marzo 2025: Gulbin si scaglia contro Sakine!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 6 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Gulbin continua a fronteggiare con rabbia sua madre Sakine...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 6 marzo 2025, Emine parla a cuore aperto con Gulbin. La prima sottolinea che Sakine e Zeynep sono delle brave persone che, come lei, hanno sofferto molto nella vita. Poi, le chiede di non alzare un muro. Al contempo, Sakine sta spiegando alle altre come ha fatto a capire che Nesrin è in realtà Gulbin. La protagonista, allora, le consiglia di non mettere la ragazza troppo sotto pressione, ma di farci soltanto una chiacchierata. Quando la raggiungono in salotto, Gulbin è ancora scontrosa; la madre le chiede perdono e la prega di concederle una possibilità di riscattarsi ai suoi occhi...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine parla con Gulbin...

Sakine ha riconosciuto Gulbin, e le due hanno avuto un accorato confronto davanti a tutti, compresa Zeynep. Poi, Baris ha rivelato che Gulbin è ricercata dalla polizia, e che presto potrebbe fare la stessa fine del suo complice, Tekin, vero nome di Tarik. Allora, la protagonista ha proposto alla sorella maggiore e a Sakine di andare a chiacchierare a casa. Qui, Emine sta avendo un faccia a faccia con Gulbin. La prima ci tiene a farle sapere che sua madre e Zeynep sono due brave persone, che come lei hanno sofferto molto per tutta la via; in seguito, la supplica di non alzare un muro, e di permettere loro di starle finalmente accanto come una vera famiglia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep fa una richiesta a Sakine...

In cucina, Sakine sta spiegando alle altre come è riuscita a capire che Nesrin sia in realtà sua figlia Gulbin. A parte tutte quelle caratteristiche fisiche inconfondibili, la donna ha notato pure degli atteggiamenti inequivocabili, come ad esempio il suo modo di agitare la gamba ogniqualvolta si sentiva nervosa o annoiata. Ora, Zeynep sta chiedendo a Sakine di non mettere troppo sotto pressione la figlia maggiore: la cosa migliore sarebbe stata scambiarci semplicemente quattro chiacchiere...

Gulbin contro Sakine, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 6 marzo 2025

Le altre raggiungono Gulbin - ancora evidentemente scossa - in salotto, e allora lei coglie l'occasione per domandare a Sakine come avesse fatto a riconoscerla, e che fine avesse fatto Bayram. La mamma e Zeynep le rispondono che, per fortuna, l'uomo non si fa più vedere da tempo, e che sperano di non rivederlo più. Gulbin, nervosa, dice a Sakine che, adesso che si è liberata di Bayram, può addossare tutta la colpa su di lui, quando anche lei dovrebbe assumersi le sue responsabilità. Gulbin accusa Sakine di non averla protetta né tantomeno supportata. La poverina, disperata, si dice pentita e si scusa, chiedendole di dargli un'altra chance...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 3 al 7 marzo 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.