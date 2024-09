My Home My Destiny 2 Anticipazioni 26 settembre 2024: Baris nervoso. Zeynep in difficoltà!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 26 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Baris fa una scoperta su Zeynep che lo infastidisce molto...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 26 settembre 2024, Baris arriva a casa di Zeynep per informare Nermin che Ekrem, finalmente, è stato incriminato; presto, dunque, lei riavrà i soldi della sua azienda di famiglia. Nermin e le altre recuperano un po' di gioia e di speranza. Mentre tutte insieme festeggiano la bella notizia, l'avvocato nota con un po' di disappunto che la famiglia di Mehdi è ospite lì. Baris è infastidito, e Zeynep, imbarazzata, tenta di mantenere la calma...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris ha una bella notizia per Nermin!

Baris sta per arrivare a casa di Zeynep, ma non per parlare con quest'ultima: ha bisogno di parlare con Nermin. L'avvocato ha una buona notizia da dare alla donna, ossia che finalmente il suo ex marito, Ekrem, è stato incriminato; presto, quindi, Nermin potrà rientrare in possesso dei soldi della sua azienda di famiglia. La madre adottiva della protagonista non può credere alle sue orecchie!

My Home My Destiny Anticipazioni: Si festeggia!

Nermin e le altre donne della casa festeggiano la bella notizia che Baris ha appena dato loro: presto lei riavrà il denaro della sua azienda di famiglia, quindi potranno risolvere la maggior parte dei loro problemi economici. Infatti, di recente avevano fatto dei conti e si erano rese conto di non navigare in buone acque, visto che tiravano avanti soltanto con lo stipendio di Zeynep. Dunque, è tempo di recuperare un po' di gioia e di speranza!

Baris infastidito, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 26 settembre 2024

A casa di Zeynep si festeggia con grande entusiasmo la bella notizia appena ricevuta: Nermin sta per tornare ad essere ricca! Tuttavia, Baris non riesce ad essere felice per loro, infastidito com'è da ciò che ha appena scoperto: la sua dipendente ha deciso di aprire le porte alla famiglia di Mehdi. Infatti, Cemile, Nuh, Kibrit e Benal sono rimasti senza un tetto sopra la testa, e Zeynep non se l'è sentita di lasciarli in mezzo ad una strada. Quest'ultima, in imbarazzo per il nervosismo del suo capo, tenta di mantenere la calma...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 23 al 27 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.20.