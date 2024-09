My Home My Destiny 2 Anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024: Zeynep assume la difesa di Mehdi ma Baris non deve sapere

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 23 al 27 settembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

My Home My Destiny torna a sorpresa su Canale5. Diversamente da quanto era stato annunciato, sembra che per la Soap turca ci sia ancora posto e che per la settimana dal 23 al 27 settembre 2024 la storia di Zeynep occupi la fascia oraria dalle ore 16.20, spostando La Promessa alle 16.40. Attenzione, dal 1° ottobre 2024 la dizi turca si sposterà all’orario de La Promessa, che sarà trasmessa alle 19.35 su Rete4.

My Home My Destini Anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi di My Home My Destiny in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024, su Canale5.

Mehdi sta per essere rilasciato e Benal, Nuh, Kibrit e Cemile accolgono la notizia con grande felicità e decidono di andarlo a prendere in carcere. Dopo averlo aspettato al gelo, scopriranno che il loro caro non può uscire e questo perché gli uomini di Veysi lo hanno incastrato, accusandolo di aver pugnalato un detenuto – di nome Bekir - che aveva cercato di farlo fuori poco prima.

Mehdi non ha fatto nulla di tutto ciò e ad aver pugnalato Bekir è stato Ercan. Benal, Nuh, Kibirt e Cemile si dirigono verso a casa molto delusi ma appena arrivati hanno un’altra brutta sorpresa. Trovano infatti il proprietario deciso a sfrattarli. Kibrit decide di chiamare Zeyenep, che intanto sta facendo colazione con Baris, Savas, Emine, Sultan e Ali Riza. Zeynep accetta di dare loro una mano.

Baris rivela a Nermin che Erkam è stato accusato e lei potrà presto riavere i soldi dell’azienda della sua famiglia. Le donne di casa sono molto felici ma Zeyenp si trova in imbarazzo quando Baris scopre che la famiglia di Mehdi è loro ospite. L’uomo, che ormai è chiaramente innamorato della Göksu, decide di farsi avanti e di invitarla a pranzo. La ragazza accetta ma, intanto, decide di prendere le difese del suo ex marito, quando Huseyn rinuncia alla sua difesa.

Zeynep non se la sente di dire tutto a Baris e per il momento lo rivela solo a Emine e Savas a cui chiede di coprirla. A Savas domanda anche di aiutarla con il caso.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.20.