My Home My Destiny 2 Anticipazioni 25 settembre 2024: Kibrit, disperata, chiede aiuto a Zeynep!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 25 settembre 2024 su Canale 5: Kibrit deve supplicare Zeynep di darle una mano!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 settembre 2024, alle 14:40, Kibrit è in preda al panico. La giovane ha appena scoperto che Mehdi è stato incastrato, quindi non può più uscire di prigione, e, come se non bastasse, il proprietario di casa li sta sfrattando. Non sapendo cos'altro fare, Kibrit chiama Zeynep per chiederle aiuto; così, interrompe la colazione di quest'ultima con Baris, Savas, Emine, Sultan ed Ali Riza, che tutti insieme si stavano godendo un momento di serenità...

Cemile, Nuh, Kibrit e Benal erano in trepidante attesa fuori dalla prigione: non vedevano l'ora di riabbracciare Mehdi. Quest'ultimo, dopo che Zeynep ha ritirato la denuncia che aveva sporto contro di lui, poteva finalmente tornare a piede libero; purtroppo, però, le cose non sono andate a finire così bene. Infatti, Mehdi è stato incastrato: Ercan ha accoltellato Bekir ed ha addossato tutta la colpa al meccanico, il quale, dunque, non ha più potuto lasciare la sua cella...

Cemile, Nuh, Kibrit e Benal sono sotto shock. Erano certi che presto avrebbero potuto riabbracciare Mehdi, ed invece hanno appena scoperto che il loro caro non può più tornare in libertà: è stato accusato di aver assassinato un altro detenuto. Tutti e quattro, in preda alla disperazione, stanno rincasando, quando apprendono una notizia altrettanto agghiacciante: il proprietario del loro appartamento li sta sfrattando!

Kibrit è in preda al panico più totale. La ragazzina ha visto sfumare la possibilità di riabbracciare suo padre Mehdi, ed in più, insieme a Cemile, Nuh, Benal e la piccola Mujgan è finita in mezzo ad una strada: il proprietario del loro appartamento li ha sfrattati. Non sapendo che cos'altro fare, Kibrit telefona nuovamente a Zeynep per chiedere aiuto, interrompendo così la bella colazione che quest'ultima sta facendo con Baris, Savas, Emine, Sultan ed Ali Riza...

