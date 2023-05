La Promessa: Tutto sulla Nuova Soap in arrivo da lunedì 29 maggio 2023 su Canale 5

Anticipazioni TV

Arriva su Canale 5 a partire da lunedì 29 maggio 2023 La Promessa, la nuova soap opera spagnola pronta a tenerci compagnia nel corso di quest'estate!

Lunedì 29 maggio 2023 debutta su Canale 5 la nuova soap opera spagnola, La Promessa. Scopriamo qualche dettaglio in più su di essa, come il Cast, la Trama e le Anticipazioni della prima puntata.

La Promessa: La nuova soap opera spagnola di Canale 5

Con l'arrivo dell'estate, al solito, il palinsesto Mediaset subisce uno stravolgimento. Uomini e Donne ed Amici, ad esempio, sono già andati in vacanza, tanto che, in questi giorni, ci ha tenuto compagnia Uomini e Donne Story; tuttavia, a partire da lunedì 29 maggio 2023, al posto di questa versione "nostalgica" del dating show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda la prima puntata di una nuova soap opera spagnola, La Promesa, che in italiano diventa La Promessa. Questa soap spagnola verrà trasmessa tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:45. Nel cast, tra gli altri, ritroveremo Jordi Coll, Gonzalo ne Il Segreto, nonché Simon in Una Vita, e Manuel Rigueiro, che sempre in Una Vita ha interpretato il Colonnello Arturo Valverde. Inoltre, ci saranno Maria Castro, Francisca di Sei Sorelle e Amparo Pinero, Carmen di Un Altro Domani. La protagonista, invece, è Jana, interpretata da Ana Garces, attrice ad oggi sconosciuta ai telespettatori italiani. Tutte le puntate de La Promessa saranno disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity.

La Promessa: La Trama

Siamo nel 1913, a Cordoba, in Spagna. Jana Exposito è una giovane dai capelli color miele, gli occhi profondi e con un enorme dolore nel cuore. Jana aveva soltanto cinque anni quando sua madre, Dolores, fu assassinata davanti a lei, ed il fratellino appena nato fu rapito; ora, vuole scoprire la verità su questi tragici avvenimenti. Jana arriva nel palazzo dei marchesi di Lujan - tra i più grandi proprietari terrieri del Paese - che si chiama La Promessa. Qui sono in corso i preparativi per le nozze dell'erede, Tomas, quando aeroplano pilotato dal fratello, Manuel, si schianta. Quest'ultimo rischia di morire tra le fiamme, ma la ragazza riesce a salvargli la vita. Pertanto, a Jana viene offerta una ricompensa in denaro, però lei rifiuta, poiché preferisce ottenere un lavoro al palazzo, dato che la sua missione è tentare di far venire a galla la verità sull'omicidio della mamma e sul rapimento del fratellino, avvenuti quindici anni prima. Infatti, all'epocaDolores lavorava a La Promessa. D'altra parte, la fanciulla non aveva messo in conto che, durante lo svolgimento delle sue indagini, si sarebbe potuta innamorare: non appena lo vede, s'infatua di Manuel. Come farà a portare avanti il suo piano di vendetta contro i genitori dell'amato?

La Promessa: Anticipazioni del Primo Episodio di Lunedì 29 maggio 2023

Nel primo episodio della prima stagione de La Promessa, che andrà in onda lunedì 29 maggio 2023 a partire delle 14:45 su Canale 5, vedremo una cameriera, Dolores, inseguita da degli uomini a cavallo. La donna non è sola, bensì in compagnia di sua figlia, Mariana, e al figlioletto appena nato. Dolores viene uccisa, il neonato rapito, la bambina riesce invece a scappare. Anni dopo, assistiamo all'arrivo di Jana a La Promessa, il palazzo dei marchesi di Lujan in cui lavorava la Dolores prima che venisse brutalmente assassinata.

La Promessa va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14:45 su Canale 5.