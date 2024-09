La Promessa: Grandi cambiamenti in arrivo dal 30 settembre 2024. Ecco cosa succederà alla Soap

Anticipazioni TV

Grandi cambiamenti in arrivo per La Promessa. L'amata Soap spagnola dal 30 settembre 2024 cambia orario ma anche canale. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Per La Promessa sarà un autunno molto particolare. L’amatissima Soap Spagnola ha già subito diversi cambiamenti nel corso di questi anni e in questa settimana l’abbiamo vista spostarsi di orario, andando in onda prima di Pomeriggio 5 per via del ritorno dei programmi di Maria De Filippi. Ma la storia d’amore di Jana e Manuel è destinata a una novità, che farà saltare sul divano – speriamo di gioia – i suoi fan. Scopriamo cosa succederà dal 30 settembre 2024.

La Promessa: La Soap continua ad andare in onda su Mediaset ma…

La Promessa sta appassionando il pubblico italiano e sono tanti i fan dell’amore tra Jana e Manuel ma anche di tutte le vicende che girano intorno alla tenuta dei Marchesi De Lujàn. La Soap, nell’ultima settimana è stata spostata alle 16.35 circa, per fare posto ai programmi di Maria De Filippi e avrebbe dovuto continuare a essere così per tutto l’autunno. Visto il successo ottenuto in questi anni ma soprattutto visto l’ottimo share conquistato in estate, con puntate più lunghe, Mediaset ha deciso di cambiare le sue sorti e di continuare a mantenere episodi consistenti e ricchi di colpi di scena ma di spostarli su un’altra rete. La Promessa non andrà in onda più su Canale5 ma su Rete 4.

La Promessa: La Soap va in onda su Rete4 dal 30 settembre 2024

La Promessa continuerà a essere trasmessa con puntate più lunghe e ricche ma non su Canale5. La Soap cambierà canale ma anche orario. Si sposterà, come vi abbiamo anticipato qualche riga sopra, su Rete4 e andrà in onda alle ore 19.35, dal lunedì alla domenica. Sarà La Promessa a fare da traino a 4 di Sera di Paolo Del Debbio. Un cambiamento che, ne siamo sicuri, farà saltare dalla sedia i fan dell’amore tra Jana e Manuel e che potrebbe essere vincente. Ovviamente ci sarà un cambiamento anche per Terra Amara, in onda proprio in quell’orario. La Soap turca verrà spostata alle 8.45.

My Home my Destiny: La Soap turca sostituisce La Promessa

La Promessa si sposterà su Rete4 e al suo posto arriverà My Home my Destiny. Sarà questa Soap ad avere puntate più corte e a veder diminuito il suo spazio nel palinsesto di Canale5. Una scelta sicuramente ponderata, visto che gli episodi della seconda stagione sono già disponibili su Mediaset Play e quindi possono essere visti in ogni momento dai fan della storia di Zeynep. È certamente un modo per accontentare tutti gli appassionati delle Soap, che potranno avere appuntamento con le proprie storie Mediaset preferite sia su Canale5 nel pomeriggio che su Rete4 la mattina e la sera.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete4.