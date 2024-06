La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena si suicida!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jimena, ormai disperata e distrutta dall'aver scoperto che Jana e Manuel sono amanti e dall'aver perso l'appoggio di suo padre, si toglierà la vita. Scopriamo cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

La triste e travagliata storia di Jimena finirà in tragedia. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che la marchesina, perso ogni controllo e non potendo più contare nemmeno sul sostegno di suo padre, deciderà di suicidarsi, gettandosi dalla balaustra della tenuta di suo marito. La sua morte sconvolgerà non solo le trame della Soap ma anche la vita di Manuel, che si sentirà in colpa per aver causato così tanta sofferenza in sua moglie. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jimena scopre che Manuel e Jana sono amanti

Jimena tornerà all’attacco con Manuel. Come vi abbiamo rivelato la marchesina, dopo il periodo d’assenza voluto da Cruz – che la caccerà dalla tenuta dopo l’attentato a Catalina – farà il suo ingresso trionfale per riprendersi suo marito e per metterlo con le spalle al muro. Sì perché la De Los Infantes scoprirà che il Lujàn non solo ha un’amante ma capirà – trovando alcune fotografie – che la donna in questione è Jana.

Jimena cercherà di ricattare il marito e di farlo tornare al suo fianco, pena lo scatenare uno scandalo sulla sua famiglia. Sarà però lei a essere travolta dalla vergogna e sarà tutta colpa del voltafaccia di Abel.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena perde l’appoggio di suo padre

Jimena verrà svergognata da Abel. Il medico, pentito di aver mentito, confesserà a tutti che sia la gravidanza che l’aborto della De Los Infantes erano falsi. Il dottore cercherà il perdono sia di Manuel che di Jana, a cui causerà – lo vedremo – molto dolore e volterà le spalle definitivamente alla sua amica. La marchesina si troverà a dover affrontare una situazione difficilissima. Non solo suo marito e la sua famiglia non vorranno più saperne di lei, offesi dalle sue bugie, ma anche suo padre, il duca José, sarà in collera e se la prenderà sia con lei che con sua moglie, complice dei tranelli della loro figlia. Furioso, deluso e deciso a non supportare più la sua bambina, il nobile non vorrà più saperne di lei.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jimena si suicida

Jimena si troverà con le spalle al muro e sarà disperata. Nessuno, tranne sua madre, è dalla sua parte e la sua vita sarà un inferno. La ragazza comincerà a vacillare pericolosamente e presa da un raptus di follia, inizierà a rivelare a tutti le sue sofferenze e la sua infelicità. Confesserà di essersi sempre sentita un oggetto e di aver dovuto assolvere solo compiti ingrati, sposando prima Tomàs e poi Manuel, di non essersi mai sentita amata anzi rifiutata dal suo secondo marito – di cui si è innamorata sinceramente – e di non aver mai sentito la vicinanza né della sua famiglia d’origine né di quella d’adozione. Insomma la marchesina farà uscire tutto il dolore covato in questi anni e, ormai al limite, deciderà di farla finita. Si suiciderà lasciandosi cadere nel vuoto, superando la balaustra di uno dei terrazzi della tenuta, morendo sul colpo.

La morte di Jimena sconvolgerà tutti, Manuel in primis. Il marchese si sentirà in colpa per non aver mai capitato la sofferenza della moglie e per averla abbandonata a se stessa e alle cure, non proprio amorevoli, di sua madre Cruz. La tristezza lo porterà ad allontanarsi da Jana, quasi volesse espiare le sue colpe, dimenticando il suo amore impossibile, quello che ha dato il colpo di grazia alla sua consorte. Riuscirà il nobile a superare il momento e a non rendere vani tutti i sacrifici che sia lui che la bella cameriera hanno fatto sino a ora per stare insieme?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.