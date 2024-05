La Promessa, cambio di programmazione: ecco cosa succederà alla Soap dal 20 maggio 2024

Anticipazioni TV

Cambiamenti in arrivo per La Promessa. La Soap spagnola, in onda su Canale5, non andrà più in onda nel solito orario pomeridiano. Grandi novità attendono le vicende amorose di Jana e Manuel. Scopriamo quali e cosa succederà dal 20 maggio 2024.

Grandi e piacevoli novità in arrivo per La Promessa. La Soap spagnola, in onda su Canale5, sarà anticipata e allungherà la sua messa in onda. Dal 20 maggio 2024 le avventure di Jana e Manuel ci faranno compagnia per circa mezz’ora ma sarà solo l’inizio del cambio di programmazione e di palinsesto, previsto per il mese di maggio e per l’estate 2024. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà.

La Promessa: dal 20 maggio 2024 prende il posto di Amici di Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi si avvia ormai alla conclusione. Mancano poche ore alla finale del talent musicale di Canale5, che da lunedì prossimo, 20 maggio 2024, non sarà più presente nel palinsesto daytime della rete ammiraglia del Biscione. Con la conclusione della nuova edizione del programma, La Promessa subirà uno spostamento d’orario e guadagnerà minuti preziosi per le sue avvincenti storie d’amore e di intrighi. Per la soddisfazione dei fan – che da tempo desiderano maggiore spazio per la Soap spagnola – le vicende di Jana e Manuel andranno in onda a partire dalle ore 16.20 circa, per concludersi alle ore 16.55, per dare spazio a Pomeriggio 5.

Ecco quale sarà la programmazione daytime di Canale5 da lunedì 20 maggio 2024:

Beautiful ore 13.45;

ore 13.45; Endless Love ore 14.10

ore 14.10 Uomini e Donne ore 14.45;

ore 14.45; L’isola dei Famosi – striscia quotidiana – ore 16.10;

– striscia quotidiana – ore 16.10; La Promessa ore 16.20;

ore 16.20; Pomeriggio 5 ore 16.35.

La Promessa: in estate doppio appuntamento con la Soap

Con l’estate ormai alle porte e con la consueta pausa estiva non solo di Amici di Maria De Filippi ma anche di Uomini e Donne, La Promessa è destinata a prendersi uno spazio maggiore nel daytime di Canale5. La Soap arriverà a ottenere il posto anche di Uomini e Donne, arrivando alla sua messa in onda alle ore 14.45 per finire alle ore 16.40 circa. Durante i mesi estivi la storia d’amore tra Jana e Manuel ci farà compagnia per quasi due ore e ci aspettano colpi di scena inaspettati e tanta ma tanta passione e non solo tra i protagonisti principali di questa storia che ha conquistato tanti fan in Italia e che continua ad appassionare pure gli spettatori in Spagna.

La Promessa: grandi novità in arrivo nella Soap di Canale5

La Promessa è, insieme a Beautiful, l’unica Soap di Canale5 a essere ancora in produzione in madre patria. Le vicende di Jana e Manuel continuano a essere trasmesse in Spagna e a tenere incollati gli spettatori alla TV. Diversamente dall’Italia, la storia d’Amore de La Promessa non viene trasmessa in formato Soap ma in formato Serie TV, lasciando con il fiato sospeso sia i fan iberici che noi.

Grazie alle anticipazioni spagnole vi possiamo anticipare che presto la nostra bella cameriera e il suo amato Manuel incontreranno nuovi ostacoli, rappresentati dal nuovo arrivato Abel – di cui Jana si innamorerà – e da Jimena, che perderà giorno dopo giorno la testa, arrivando persino a voler compiere un omicidio.

Cruz non perderà né il pelo né il vizio e continuerà a tenere le redini de La Promessa e a contrastare chiunque metta a lei e alla sua famiglia, i bastoni tra le ruote. Martina rimarrà alla tenuta ma dovrà decidere se accettare la proposta di matrimonio da un giovane molto ricco, che si rivelerà essere proprio il ragazzo con cui ha dato scandalo a Madrid. Curro non vorrà rinunciare a lei e sarà sempre più innamorato ma sarà pure impegnato a scoprire chi sia davvero il suo vero padre e a non cedere alle richieste assurde di Lorenzo.

Leggi anche La Promessa Anticipazioni: Martina e Curro innamorati ma c'è un ostacolo e si chiama Antonio de Carvajal

Catalina si innamorerà di un giovanotto che arriverà a casa sua e che si interesserà al business delle confetture. Ma, ve lo anticipiamo, l’innamorato della Lujàn nasconderà un grande segreto, che potrebbe mandare in rovina la marchesina.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.