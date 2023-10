La Promessa Anticipazioni: Jana si innamora di un altro. Ecco chi prenderà il posto di Manuel nel suo cuore

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che la storia d'amore tra Jana e Manuel finirà. La dolce cameriera, ormai disillusa di poter coronare i suoi sogni con il Lujan, si innamorerà di un altro uomo, che arriverà alla tenuta per curare... la sua peggior nemica. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che la storia d’amore tra Jana e Manuel è destinata a concludersi definitivamente. La dolce e bella cameriera, protagonista della Soap in onda – in Italia – su Canale5, disillusa di poter coronare i suoi sogni con il Lujan, aprirà il suo cuore a un altro uomo. A conquistarla sarà il dottor Abel, arrivato alla tenuta per curare Jimena. Scopriamo tutto quello che succederà nei prossimi episodi.

Anticipazioni La Promessa: Jimena è incinta e chiama il suo medico, Abel

In un nostro precedente articolo vi abbiamo rivelato che Jimena rivelerà di essere incinta. La ragazza fingerà di aspettare un bambino, per convincere Manuel a dimenticare Jana e a dedicarsi completamente a lei e al loro matrimonio. Il suo subdolo piano prevederà persino la chiamata, alla tenuta, del suo medico, il giovane e affascinante Abel. Il ragazzo conquisterà immediatamente la fiducia di Manuel e i due stringeranno un rapporto molto simile a un’amicizia. Il dottore però conquisterà qualcun altro. Stiamo parlando ovviamente di Jana.

La Promessa Anticipazioni: Jana intrigata da Abel

Sin dalle prime puntate abbiamo notato quanto Jana sia appassionata alla medicina e come sia portata per questa materia. L’arrivo del giovane Abel darà alla cameriera modo di approfondire le sue conoscenze. Il medico, intrigato dalle doti della cameriera, accetterà di darle alcuni consigli e tra i due, momento dopo momento, crescerà il sentimento. Jana comincerà a provare qualcosa di speciale per il nuovo arrivato e ormai certa che tra lei e Manuel non potrà esserci nulla, si farà totalmente coinvolgere, sino a innamorarsi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel geloso di Abel

Jana maturerà dei forti sentimenti per Abel e i due capiranno di avere tanto in comune. Il dottore, felice di quello che gli sta succedendo e completamente all’oscuro del passato romantico tra la cameriera e Manuel, rivelerà al Lujan di essere innamorato della sua cameriera. Il marchese non potrà tradire alcuna emozione ma in cuor suo comincerà a provare una forte gelosia nei confronti del nuovo arrivato, che potrebbe portargli via – per sempre – la donna che lui realmente ama. Farà qualcosa per fermarli e per riconquistare la sua Jana o la gravidanza – finta – di sua moglie, finirà per farlo cadere in trappola e impedirgli di fare qualsiasi mossa?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.