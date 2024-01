La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jimena impazzisce e tenta di uccidere Catalina!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jimena perderà completamente la testa e prenderà di mira Catalina. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Canale5.

Tra Jimena e Catalina le cose si metteranno sempre più male. La moglie di Manuel prenderà di mira sua cognata, in preda a un desiderio di vendetta contro di lei ma anche a una pazzia cieca e molto preoccupante. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jimena perderà la testa e mostrerà degli evidenti segni di squilibrio, che faranno spaventare persino Cruz e suo marito. Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Jimena vs Catalina

Nelle scorse puntate de La Promessa abbiamo visto Catalina gelare Jimena e rimetterla al suo posto, dopo aver scoperto che sua cognata ha tentato di combinarle un’uscita romantica e di farle avere un corteggiatore. Gli scontri tra le due marchesine continueranno senza sosta e tra le due si creerà una grande inimicizia. Jimena non potrà mai perdonare a Catalina di avergli messo Manuel contro, facendogli capire che sua moglie lo stava ingannando e che lo aveva preso in giro, sfruttando la sua amnesia. Il conflitto tra le due toccherà dei punti altissimi, che arriveranno a una vera e propria tragedia.

La Promessa Anticipazioni: Jimena perde la tesa

Jimena comincerà a dare molto presto segni di squilibrio. Quelli che all’inizio erano sembrati capricci, si stanno trasformando in qualcosa di molto più preoccupante. Cruz e Don Alonso arriveranno addirittura a fare un paragone con il comportamento di Eugenia, prima che perdesse completamente la testa. A peggiorare il tutto ci si metterà la decisione di Manuel, pronto a separarsi dalla moglie, di andarsene e di porre fine al loro matrimonio. Il Lujan prima cercherà di rispedire la consorte a casa dei suoi, poi se ne andrà per due volte, avvicinandosi sempre più a Jana.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena prende di mira Catalina

Convinta che dietro tutto questo dolore ci sia Catalina, Jimena comincerà a volersi prendere una vendetta su di lei. La marchesina accuserà la cognata di averle messo contro Manuel e che, se non fosse stato per lei, il marito avrebbe continuato ad amarla. Jimena penserà quindi di liberarsi della Lujan. Prima cercherà di assassinarla senza riuscirci poi, in preda al delirio, la drogherà e la rapirà, pronta a farla fuori. Il destino di Catalina sarà appeso a un filo! Come andrà a finire?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.