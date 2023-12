Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa la dolce e indomita Catalina si innamorerà? Ma chi sarà il fortunato? Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina troverà l’amore. La bella e indomita figlia di Don Alonso farà la conoscenza di Pelayo Gómez de la Serna, conte di Añil, di cui rimarrà affascinata. Ma chi sarà questo giovanotto colto e istruito? Scopriamolo insieme e vediamo cosa succederà alla nostra marchesina.

Anticipazioni La Promessa: Arriva Pelayo Gómez de la Serna, conte di Añil

Nelle prossime puntate de La Promessa faremo la conoscenza di diversi nuovi personaggi. Tra questi ci sarà la mamma di Martina, Margarita, che arriverà a La Promessa – e vi si trsferirà – dopo la morte di suo marito Fernando, che sarà – ve lo anticipiamo – ucciso da Cruz. La nobile, insieme a Don Alonso, vorrà organizzare una cerimonia funebre in onore di suo marito e tra le telefonate di cordoglio che riceverà, ci sarà anche quella di un certo Pelayo Gómez de la Serna, conte di Añil, il figlio di vecchi amici. Il giovane, orfano da poco, farà molta tenerezza sia a Margarita che a suo cognato, che deciderà di invitare il giovane alla tenuta, per non farlo stare da solo.

La Promessa Anticipazioni: Catalina si innamora di Pelayo

Il giovane arriverà alla tenuta e mostrerà immediatamente di essere un ragazzo colto e raffinato ma soprattutto molto portato per gli affari. Qualità che non lasceranno Catalina indifferente. La giovane si avvicinerà moltissimo al conte e passerà molto tempo con lui, fino a quando i due – dopo aver parlato a lungo dei loro sogni e delle loro idee – decideranno di collaborare al business delle confetture. Pelayo offrirà alla marchesina il suo aiuto per vedere i suoi prodotti, addirittura in tutta la Spagna. Catalina ne sarà entusiasta e insieme alla stima per il giovane crescerà anche un forte sentimento d’amore, più che ricambiato.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pelayo nasconde un segreto

Catalina si innamorerà ogni giorno di più di Pelayo, con grande fastidio di Cruz, che invece lo osserverà con sospetto sin da quando farà la sua comparsa alla tenuta. La marchesa avrà ragione nel non fidarsi del giovane, che mostrerà molto presto un lato oscuro. Pare infatti che non sia chi dice di essere e che il suo amore per Catalina non sia del tutto disinteressato. Ma a scoprire i suoi veri piani – che, come avrete capito, nascondono il fine di impossessarsi delle ricchezze di Don Alonso e famiglia – sarà Margarita. La donna, che vedremo diventare sempre più ostile a sua cognata Cruz, potrebbe allearsi con il ragazzo e decidere di distruggere i Lujan una volta per tutte.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.