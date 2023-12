La Promessa Anticipazioni: Martina e Curro innamorati ma c'è un ostacolo e si chiama Antonio de Carvajal

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che per Martina i guai non saranno finiti. Dopo Beatriz ecco arrivare Antonio de Carvajal, il suo affascinante spasimante, che metterà i bastoni tra le ruote pure a Curro. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che l’amore appena sbocciato tra Curro e Martina, verrà ostacolato dall’arrivo di un rivale: l’affascinante Antonio de Carvajal y Cifuentes. Il giovane, un nobile molto potente, arriverà alla tenuta dei Lujan per incontrare Martina e per chiedere la sua mano. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap, in onda su Canale5.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Martina si libera di Beatriz

Per Martina ci sarà un pericolo dietro l’altro. Il prima è rappresentato da Beatriz Oltra, arrivata a La Promessa per vendicarsi della marchesina. La Lujan riuscirà a liberarsi di lei grazie all’aiuto dei suoi zii, messi a conoscenza delle vere intenzioni della finta amica della loro nipotina e pronti a prendere le sue difese. Martina sarà infatti sincera con Alonso e Cruz e dirà loro di essere stata artefice di uno scandalo, che coinvolge Beatriz e il suo ex fidanzato, il nobile Antonio de Carvajal y Cifuentes. Spalleggiata da tutta la sua famiglia, la giovane ricaccerà a Madrid la sua rivale e spererà di essersi finalmente liberata di tutti gli ostacoli al suo amore con Curro.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina e Curro innamorati ma…

Beatriz non è riuscita, come avrebbe voluto, a far invaghire di sé Curro e dopo la sua partenza Martina e il suo innamorato si illuderanno di aver finalmente campo libero. Il loro amore sarà però nascosto. Nessuno in famiglia dovrà saperlo, visto il legame tra i due. I ragazzi prometteranno di uscire allo scoperto quando sarà il momento… ma forse non arriverà mai. Un altro ostacolo si frapporrà tra loro, un ostacolo ricco e molto affascinante. Si tratterà di un giovane che la Lujan già conosce e che non si sarebbe mai aspettata di rivedere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Arriva Antonio de Carvajal y Cifuentes

Alla tenuta dei Lujan arriverà il giovane e aristocratico Antonio de Carvajal y Cifuentes. L’affascinante ragazzo, di grande lignaggio, è l’ex fidanzato di Beatriz Oltra e il ragazzo che Martina baciò a una festa a Madrid. Antonio, rotto il fidanzamento, ha deciso di chiedere la mano della marchesina che gli ha rubato un bacio e pure il cuore. Per questo motivo si presenterà a La Promessa, supportato da Margherita e Don Fernando, genitori di Martina.

L’arrivo di Antonio, bello e colto, farà vacillare Martina, che si troverà in una situazione molto scomoda. Il ragazzo la affascinerà e i suoi genitori la spingeranno ad accettarlo nella sua vita, per tornare nelle grazie del re e per salvare le loro finanze. Insomma Antonio diventerà un bel problema per Curro, che avrà un rivale temibile e difficile da battere.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.