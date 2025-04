La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana e Cruz fuori dalla Soap ma sono in arrivo nuovi personaggi e nuovi intrighi

Anticipazioni TV

La Promessa promette novità agghiaccianti ma anche spettacolari. Nelle prossime puntate della Soap, in onda su Rete4, alcuni personaggi come Jana e Cruz lasceranno la Soap ma altri, intriganti, arriveranno nelle trame. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà.

La Promessa ci riserverà nuove avvincenti ma anche agghiaccianti puntate. Le anticipazioni spagnole della Soap ci rivelano che presto Cruz e Jana ci lasceranno. Le due donne, protagoniste indiscusse del nostro appuntamento su Rete4, non saranno più nelle trame ma non rimarremo a bocca asciutta. Nuovi personaggi e nuovi intrighi stanno per arrivare. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà. Vi anticipiamo che per vedere tutto quello di cui vi parleremo ci vorrà del tempo e passeranno mesi prima di scoprire quale sarà la sorte delle due signore della tenuta.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate spagnole de La Promessa e poi leggi le anticipazioni complete degli episodi della Soap in arrivo su Rete4.

Anticipazioni: Jana e Cruz lasciano la Soap ma arrivano altri nuovi e intriganti personaggi

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana muore e Cruz viene accusata del suo omicidio

Cominciamo con le note dolenti, ovvero con l’addio di due personaggi, protagoniste delle trame della Soap. Stiamo parlando di Jana e Cruz.

Jana sposerà Manuel nonostante la marchesa non abbia alcuna intenzione di sostenere questo rapporto. Le due donne non metteranno da parte, neanche per un minuto, l’astio che hanno l’una per l’altra e questo finirà per ritorcersi contro entrambe. Cruz scoprirà tutto sulla sua nuova nuora e Curro arriverà persino a rivelare a Don Alonso di essere suo figlio.

Cruz affilerà le armi contro Jana e non frenerà la lingua davanti alla notizia della gravidanza della ragazza, rivelando di non avere alcuna intenzione di amare il bimbo in arrivo e di riconoscerlo come erede del marchesato. La situazione degenererà quando Jana sarà vittima di una sparatoria e morirà tra le braccia del suo Manuel, disperato per scomparsa della sua amata. L’odio tra la giovane e sua suocera, oltre a un indizio anzi una prova schiacciante ritrovata nelle mani della sorella di Curro, farà finire Cruz nei guai. La marchesa sarà accusata della sua morte e verrà arrestata; dovrà quindi lasciare la sua casa.

La Promessa Anticipazioni: Arrivano Leocardia e Angela

Cruz finirà nei guai e Jana morirà ma forse, almeno stavolta, Cruz potrebbe essere innocente. Sì perché nelle puntate de La Promessa arriverà una donna di cui la stessa marchesa ha paura e potrebbe essere lei la vera assassina o qualcuno da lei assoldato. Vi abbiamo già anticipato dell’arrivo di Leocardia, una vecchia conoscenza della moglie di Don Alonso. Cruz sarà terrorizzata anche perché la donna le rivelerà di essere ritornata nella sua vita per vendicarsi di lei. Scopriremo che la moglie di Don Alonso ha tentato di uccidere la sua “amica” e che del suo omicidio era incaricato Don Romulo. Il maggiordomo, che lavora da tempo per la famiglia della madre di Manuel, ha però cambiato idea all’ultimo, intimando alla sua vittima di scappare e di non tornare più.

Leocardia si rivelerà una spina nel fianco per Cruz anche perché appoggerà Jana e Curro nella loro ricerca della verità su Dolores e rivelerà alla giovane nuova marchesina, appena sposata, che sua madre è stata di certo uccisa dalla marchesa, che ha tentato di assassinare pure lei. Alla tenuta arriverà anche Angela, la figlia di Leocardia. La ragazza si rivelerà molto meno sibillina e anzi cercherà di dare una mano a Curro a liberarsi di un matrimonio imposto, di cui presto vi parleremo. Attenzione anche ai risvolti amorosi che porterà con sé la giovane Angela, che finirà per innamorarsi del giovane barone.

La Promessa: ecco gli altri personaggi in arrivo nella Soap

Vi abbiamo già rivelato che Margarita lascerà la tenuta e che anche sua figlia sarà costretta a farlo. Martina rischierà di morire per colpa di Josè Juan, un ex commilitone di Curro, pronto a uccidere l'innamorata del barone per vendicarsi della morte di Paco, di cui il nobile – secondo lui – è responsabile. La giovane capirà di dover cambiare aria, stanca pure di finire sempre nei guai. Durante la sua assenza – che passerà tagliando i ponti, completamente, con Curro – farà la conoscenza di Jacobo Monteclaro, di cui sembrerà innamorarsi sinceramente e con cui tornerà a casa, annunciando il suo fidanzamento. Non sarà una bellissima notizia né per Curro né per i marchesi, preoccupati per la loro situazione finanziaria disastrosa e quindi non in grado di sostenere le spese di un matrimonio.

Leggi anche La Promessa Anticipazioni Spagnole: Il matrimonio di Jana e Manuel manda in rovina i marchesi!

Un altro personaggio che arriverà prossimamente nelle puntate della Soap sarà Ana, la madre di Santos ed ex compagna di Don Ricardo. Grazie alla sua presenza saremo in grado di scoprire un po’ di più sul maggiordomo e sul suo rapporto terribile con il figlio. Capiremo che i genitori del valletto nascondono dei segreti ma vedremo anche che faranno di tutto per non turbare il loro ragazzo. Ricardo cercherà pure di recuperare il legame con la donna che un tempo ha amato moltissimo e che per anni gli è stata lontana.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.