La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina rischia di morire... ed è tutta "colpa" di Curro. Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Gli incubi per Martina non finiranno molto presto. Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo la marchesina rischiare la vita. Qualcuno dal recente passato di Curro arriverà per ucciderla e prendersi la sua vendetta. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina dovrà affrontare nuovi terribili guai. Per la marchesina ci saranno brevi momenti di felicità dopo la partenza di sua madre Margarita e le nozze saltate tra lei e Ayala. Purtroppo per lei, qualcuno dal passato di Curro la prenderà di mira e cercherà di ucciderla per vendicarsi del barone. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate spagnole de La Promessa e poi leggi le anticipazioni complete degli episodi della Soap in arrivo su Rete4.

Anticipazioni: Anticipazioni Spagnole: Martina rischia di morire per colpa di Curro

La Promessa Anticipazioni: Martina libera dall’incubo di Ayala ma…

Facciamo un piccolo passo indietro rispetto all’argomento principale di questo articolo. Dobbiamo farlo per capire meglio la gravità di quanto succederà alla povera Martina, che si libererà molto presto dell’incubo di Ayala ma ne affronterà uno ben più grave. Nelle puntate de La Promessa in onda dal 7 al 13 aprile 2025, la marchesina scoprirà che il conte non ha alcuna intenzione di perdonarla e nonostante lei accetti il matrimonio tra lui e sua madre, finirà in convento. Come vi abbiamo rivelato in un altro nostro articolo relativo ai prossimi episodi della Soap di Rete4, Margarita gelerà Ayala e deciderà di rompere lei ogni rapporto con il nobile e di salvare sua figlia, dopo aver capito – finalmente – che l’ex amante di Petra non è una persona affidabile. Martina riprenderà a vivere serenamente anche se dovrà salutare la sua mamma, che lascerà la tenuta. Ma una donna arriverà per turbare la sua serenità e poco dopo anche un uomo dal passato recedente di Curro la metterà di nuovo a rischio.

La Promessa: Curro nei guai a causa di una donna che non è Martina

Curro finirà nei guai per una donna che non è Martina. Alla tenuta si presenterà una certa Julia, che si mostrerà molto amichevole con Martina e pure con lo stesso barone, a cui però rivelerà di essere arrivata a La Promessa per vendicarsi di lui. La giovane confesserà al fratello di Jana di chiamarsi in realtà Matilde e di essere la fidanzata di Paco, il commilitone del nobile, morto a causa di una scelleratezza del figlio di Dolores.

Matilde/Julia confesserà a Curro di volersi vendicare per la morte del suo futuro sposo e finirà davvero per mettere nei guai il nostro baronetto. Una volta che si saprà la storia della giovane, Don Lorenzo e Cruz costringeranno il ragazzo a rimediare all’errore, sposando la nuova arrivata. Quest’ultima si rivelerà molto importante per salvare Martina dalla furia omicida di un altro personaggio che giungerà alla tenuta per vendetta.

Martina rischia di morire a causa di Curro nelle prossime puntate de La Promessa

Alla tenuta arriverà una vecchia conoscenza di Curro e Manuel, che abbiamo visto pure noi nelle puntate della Soap ambientate al fronte. Stiamo parlando di Josè Juan, il fratello di Paco, che non ha mai perdonato al barone di aver causato – seppure non volendolo – la morte del suo adorato fratellino. L’uomo si presenterà a La Promessa con la volontà di vendicarsi e di far provare al nobile il suo stesso dolore. A conoscenza dell’amore che Curro prova per Martina, cercherà di uccidere la marchesina e solo l’intervento di Julia/Matilde la marchesina sarà salva. Ma quanto accaduto spaventerà talmente tanto la nipote di Cruz, da spingerla a lasciare la sua casa e a non mettersi più in contatto con il suo innamorato. Il loro amore sarà destinato ad affrontare un altro duro momento e presto vi racconteremo le grandi novità che accoglieremo nelle prossime puntate della Soap di Rete4.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.