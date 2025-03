La Promessa Anticipazioni Spagnole: Margarita gela Ayala e lascia la tenuta per amore di Martina

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che molto presto Margarita lascerà la tenuta per salvare sua figlia Martina dall'ossessione di Ayala. Ma cosa succederà esattamente nei prossimi episodi della Soap in onda su Rete4? Scopriamolo insieme.

La vita di Martina e di sua madre è destinata a cambiare ancora una volta. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Margarita, una volta che sua figlia sarà tornata alla tenuta, si renderà conto di non poter più permettere che Ayala sia ossessionato da loro e dalla loro ricchezza. Per questo, e dopo aver avuto un confronto illuminante con Petra, prenderà una decisione sconvolgente che lascerà tutti di stucco, Martina per prima. Ma vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda su Rete4.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate spagnole de La Promessa e poi leggi le anticipazioni complete degli episodi della Soap in arrivo su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: Martina torna alla tenuta ma Ayala ha una brutta sorpresa per lei

Nelle puntate italiane de La Promessa stiamo vedendo Curro determinato a salvare Martina dal manicomio e pronto a organizzare un modo per raggiungerla e portarla via dalla clinica che la ha “in cura”. Il ragazzo riuscirà nel suo intento ma per la marchesina gli incubi non finiranno qui. Sì perché Ayala, nei prossimi episodi, prometterà sì di non rimandare la giovane in sanatorio e di non denunciarla ma farà sapere di aver trovato un altro modo per tenerla a bada. Il conte rivelerà di aver contattato una madre superiora e di aver preso accordi con lei affinché la marchesina passi il resto della sua vita in un convento. L’unico modo che la figlia di Margarita avrà per salvarsi sarà quello di dare la sua benedizione alle nozze tra Ayala e sua madre.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra inquieta Margarita con una rivelazione

Martina cederà ai ricatti di Ayala e darà la sua benedizione al matrimonio tra sua madre e il conte. Le cose però degenereranno comunque ma stavolta a favore della marchesina. Sì perché Petra, stanca del comportamento del suo ex amante, deciderà di parlare con Margarita e di metterle una fastidiosissima pulce nell’orecchio. Ovviamente la cameriera non le parlerà del suo passato ma le farà capire che il nobile non è l’uomo per lei e soprattutto non è la persona che vuole far credere. Le farà capire che Ayala è interessato a mettere le mani sul 25% delle terre de La Promessa in suo possesso e che farebbe di tutto, anche mettere in pericolo la figlia della “sua amata”, per riuscire nel suo intento. Margarita si preoccuperà e non poco e visto che ancora non sa tanto della vita del suo promesso sposo, comincerà a indagare, messa in allarme dall’astuta governante.

Margarita se ne va per salvare Martina, ecco cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa

Margarita indagherà a fondo su Ayala ma a farle cambiare idea sul matrimonio con lui sarà una rivelazione da parte del conte. Ignacio le confesserà che, nonostante la sua benedizione, Martina finirà comunque in convento. Ormai capito che Petra ha ragione e che davvero Ayala non è l’uomo che fa per lei, la marchesa rinuncerà alle nozze e lascerà il nobile, chiudendo con lui definitivamente. Per evitare che lui continui a tramare contro la sua amata figlia, dalla cui parte si schiererà senza più farsi condizionare, deciderà di abbandonare la tenuta e di affidare il suo unico vero amore, ovvero Martina, ai suoi zii, che hanno dimostrato di amarla come una figlia.

L’addio di Margarita, che per il momento pare definitivo, lascerà tutti senza parole ma darà effettivamente modo alla giovane innamorati di Curro di trovare pace… almeno con Ayala.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.