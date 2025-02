La Promessa Anticipazioni Spagnole: Il matrimonio di Jana e Manuel manda in rovina i marchesi!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che l'unione tra Jana e Manuel causerà grossi problemi economici ai marchesi. La tenuta piomberà nel caos e tutto per via di un articolo che svelerà dei dettagli inquietanti sulla nuova marchesina. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap in arrivo su Rete4.

Nelle puntate italiane de La Promessa siamo in attesa del ritorno di Manuel e Curro dal fronte e speriamo che il loro rientro a casa sia portatore di belle novità. Gli episodi spagnoli della Soap, in onda in Spagna, sull’emittente RTVE, ci confermano che il destino dei due ragazzi sarà quello di fare rientro a La Promessa e ricominciare a vivere, chi in modo più sereno chi invece con qualche difficoltà. Vi abbiamo già anticipato che Manuel e Jana si sposeranno e che Cruz non potrà opporsi a queste nozze, non dopo che suo figlio prometterà di occuparsi degli affari di famiglia e di dimenticare il volo. Ma le nozze diventeranno presto un problema per i marchesi e sarà tutta colpa di un articolo di giornale che rovinerà la reputazione della famiglia dei Lujàn. Ma cosa succederà? Ora ve lo riveliamo.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana e Manuel coronano il loro sogno d’amore

Jana e Manuel saranno marito e moglie. Ve lo abbiamo anticipato in un nostro articolo e vi raccontiamo ancora una volta, con felicità, che i due protagonisti de La Promessa riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Non sarà facile, dovranno ovviamente vincere la ritrosia di Cruz e gli ostacoli che la marchesa porrà sul loro cammino, ma alla fine tutto volgerà per il meglio. La coppia si sposerà davanti a tutta la famiglia e partirà immediatamente dopo la cerimonia, per una luna di miele romantica, che riserverà una bella sorpresa al loro ritorno. Ma le belle novità saranno solo per Jana e suo marito, non certamente per i marchesi.

La Promessa Anticipazioni Puntate in arrivo su Rete4: Un articolo di giornale rovina la reputazione dei marchesi

Il matrimonio tra Jana e Manuel scatenerà la curiosità dei giornali, che vorranno sapere chi è la misteriosa biondina che ha sposato il futuro marchese de Lujàn. Non appartenendo a nessuna famiglia nobiliare - spagnola e non - e quindi sconosciuta, la stampa indagherà su di lei, scoprendo che la giovane è una semplice cameriera e che non ha nemmeno un briciolo di noblesse. Nel paese cominceranno a circolare voci particolarmente fastidiose per i marchesi, che saranno tacciati di aver guastato il buon nome di famiglia, accettando nelle loro fila un nuovo componente non dal sangue blu. La cosa farà cadere Alonso e Cruz in una spirale di maldicenze e di sospetto, tanto da portarli a essere emarginati socialmente. Non sarà però solo l’emarginazione sociale il problema.

La Promessa Trame e Anticipazioni Spagnole: I marchesi in bancarotta a causa di Jana

Il fatto che Jana non sia una nobile renderà la vita difficile ai marchesi. Saranno in molti a non voler più fare affari con loro e purtroppo Don Alonso perderà un importante accordo petrolifero. La perdita di questo affare metterà la famiglia in grande crisi e stavolta in modo talmente preoccupante, da costringere il marchese a stringere la cinghia e a imporre un regime di austerità nella tenuta. Tutti i domestici ne subiranno le conseguenze e come loro tutti gli inquilini del grande palazzo, Jana e Manul compresi. I novelli sposi ovviamente non ne saranno felici e spereranno che la situazione rientri al più presto ma Don Alonso e Cruz, stanchi di dover combattere con i capricci del figlio, potrebbero ritrovarsi a fare fronte comune e stavolta per davvero. Alonso potrebbe decidere di dare retta alla moglie e tramare con lei per distruggere l’idillio tra Jana e il suo Manuel.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.