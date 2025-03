La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz trema. Leocardia Figueroa è tornata e vuole vendetta! Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz sbiancherà nel ritrovarsi davanti una sua vecchia conoscenza: Leocardia Figueroa. Ma chi è questa donna che tanto terrorizzerà la marchesa? Scopriamolo insieme e vediamo cosa vedremo nelle prossime puntate della Soap, in arrivo su Rete4.

Cruz dovrà vedersela con un incubo proveniente dal suo passato e stavolta non si tratterà di una semplice nemica da battere ma di un vero e proprio terrore. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap di Rete4, farà la sua comparsa Leocardia Figueroa. Ma chi sarà questa donna che farà sbiancare la marchesa non appena varcherà la soglia della tenuta dei Lujàn e che mistero nasconderà? Ve lo sveliamo subito.

La Promessa: Cruz affronterà un incubo del suo passato nelle prossime puntate della Soap

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che negli episodi che vedremo su Rete4 nei prossimi mesi, Cruz farà un incontro che la spaventerà moltissimo. Gli episodi della Soap in onda in Italia sono indietro di circa una stagione rispetto a quelli trasmessi sulla rete iberica RTVE e per questo che non conosceremo prestissimo Leocardia Figueroa, un personaggio destinato a cambiare la vita della marchesa ma anche quella di Jana e Curro. Andiamo con ordine e cominciamo con il rivelarvi che la donna si presenterà alla tenuta come una vecchia amica della marchesa.

Cruz non sarà felice di vederla davanti ai suoi occhi anzi sarà stupita di ritrovarsela di fronte… viva e vegeta. Sarà subito chiaro che tra Leocardia e la madre di Manuel non è corso buon sangue e che quest’ultima ha cercato di liberarsi della sua poco preziosa e ingombrante amica, che avrà deciso di prendersi la sua vendetta, dopo anni in cui ha finto di essere stata assassinata.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leocardia vuole vendicarsi di Cruz

Leocardia si presenterà davanti a Cruz e la gelerà rivelandole di essere arrivata a La Promessa, dopo anni di silenzio, per prendersi la sua vendetta, una tremenda vendetta. Vorrà farla pagare alla sua ex amica per aver orchestrato il suo omicidio e per averla costretta alla latitanza. Non sarà purtroppo subito chiaro – e non lo è tutt’ora nelle puntate spagnole della Soap – il perché la madre di Manuel abbia voluto uccidere la nuova arrivata ma verrà svelato che a farla fuori doveva essere Don Romulo. Si scoprirà che il maggiordomo dei Lujàn non ha mai trovato il coraggio di procedere come ordinato dalla sua amata padrona e ha invece stretto un accordo con la donna, intimandole di lasciare la Spagna e di non tornare più, in cambio della salvezza.

Leocardia però non avrà dimenticato il fatto che Cruz abbia tentato di ucciderla e decisa a regolare i conti con la sua ex amica, si presenterà da lei con prepotenza e si imporrà nella sua vita senza che la marchesa possa fare nulla per impedirglielo. Ma farà pure di più!

Leocardia nuova alleata di Jana nelle puntate de La Promessa in arrivo su Rete4

Leocardia si presenterà come una nemica molto diversa rispetto a tutte le altre che hanno cercato di mettere i bastoni tra le ruote a Cruz. Tra le due donne c’è un conto in sospeso ben più grande e la Figueroa sarà l’unica persona a riuscire a terrorizzare la marchesa. Per questo pensiamo che il passato che entrambe vogliono tenere segreto sia qualcosa di veramente terribile, per entrambe e forse stavolta molto pericoloso soprattutto per Cruz.

Leocardia tornerà a essere una spina nel fianco della sua amica anche perché si interesserà da subito ai misteri che si celano dietro alla figura di Curro e di Jana, che lei terrà d’occhio sin dal suo arrivo. La nuova arrivata si avvicinerà moltissimo al fratello dell’ex cameriera, ora moglie di Manuel e presto madre dell’erede dei Lujàn. La Figueroa sarà molto interessata alla nuova marchesina e diventerà per lei una preziosa alleata. Si perché non solo scoprirà che Jana è la sorella di Curro e che il ragazzo è figlio di Don Alonso ma sarà coinvolta anche nelle indagini che Jana comincerà a svolgere sulla misteriosa morte di Tomas e nell’inaspettato ritrovamento di una stanza segreta, comunicante con la camera di Cruz.

Ci riserviamo di raccontarvi molto presto questa storia nel dettaglio e per il momento vi vogliamo svelare che Jana capirà che a uccidere Tomas sia stata Cruz e Leocardia avvalorerà questa tesi, svelando qualche mistero nascosto della marchesa ma nascondendo pure lei dei grandi segreti, che travolgeranno le trame de La Promessa.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.