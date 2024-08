La Promessa Anticipazioni Spagnole: Arriva la nuova stagione della Soap. Cruz e Don Alonso sono di nuovo in bancarotta!

Anticipazioni TV

La quarta stagione de La Promessa è arrivata in Spagna. Nelle nuove puntate della Soap, inedite in Italia, la famiglia Lujàn è nei guai sino al collo. Dopo la guerra è andata in bancarotta. Scopriamo tutte le novità che vedremo molto presto su Canale5.

L’estate 2024 ci ha permesso di fare un grande passo avanti nelle puntate de La Promessa. Questo per accorciare il divario con la Spagna dove, da poco, è cominciata la quarta stagione, ricca di novità e di brutte sorprese per i Lujàn. Cruz, Don Alonso e Manuel sembrano aver perso molto a causa della guerra e ora sono in bancarotta. Ma purtroppo non è l’unico problema che devono affrontare. Vediamo insieme tutte le novità della Soap, che presto vedremo anche su Canale5.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: è arrivata la quarta stagione

Il cambio di programmazione estivo ci sta permettendo di seguire le vicende de La Promessa in modo più approfondito. Gli episodi della Soap si sono allungati anche se da settembre, con il ritorno dei programmi di Maria De Filippi, le storie di casa Lujàn saranno sicuramente di nuovo ridotte. Questa accelerazione ha però permesso di recuperare il gap con la Spagna – ancora piuttosto ampio – dove è arrivata la quarta stagione. In Italia stiamo ancora seguendo le vicende della seconda anche se siamo agli sgoccioli mentre nella penisola iberica, sull’emittente RTVE, sono iniziati i nuovi episodi, ricchi di colpi di scena e di gravi problemi per la famiglia di Cruz e Don Alonso.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Nella quarta stagione i Lujàn sono in bancarotta

La quarta stagione de La Promessa, come ci rivelano le Anticipazioni Spagnole, è ricca di brutte sorprese e problemi per i Lujàn. Curro e Manuel sono partiti per la Guerra e sono riusciti a tornare indenni. Il conflitto ha però provocato gravi problemi alla famiglia, che deve combattere con la bancarotta. Cruz e Don Alonso, dopo aver combattuto a lungo per riprendersi dalla crisi finanziaria che li aveva colpiti nella prima stagione, si ritrovano punto e a capo. Manuel dovrà inventarsi una nuova attività – che farà storcere il naso a Jana, che il marchese intende sposare – per risollevare le finanze. Stessa cosa dovrà fare Curro, che si troverà ad affrontare un altro problema: Martina in manicomio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz tradita, Martina in manicomio e Petra pronta alla vendetta

Manuel partirà per la guerra ma prima chiederà a Jana di sposarlo. La quarta stagione della Soap avrebbe potuto aprirsi con un matrimonio e invece pare che la nuova attività del marchese, quella che userà per risanare le finanze della famiglia, non piacerà per nulla alla sua fidanzata e la porterà ad allontanarsi da lui, delusa dal fatto che il giovane marchese non dia ascolto alle sue raccomandazioni. Ma questo non sarà il solo e unico problema. Andiamo con ordine e scopriamo cosa succederà:

Cruz scoprirà di essere stata tradita da Don Alonso . A dirglielo sarà Don Lorenzo, che la informerà che il marito ha avuto un avvicinamento alla sua migliore amica , Maria Antonia , arrivata alla tenuta per sostenerla mentre Manuel era in guerra. La marchesa vorrà vendetta ma prima cercherà di capire se il De La Mata abbia detto il vero oppure no. Il conte , come sappiamo, non è certo un tipo raccomandabile e anzi, vista la crisi finanziaria in cui è caduto pure lui, cercherà in tutti i modi – come sempre – di riprendere il controllo delle sue proprietà a casa di Don Alonso;

scoprirà di essere stata . A dirglielo sarà Don Lorenzo, che la informerà che il marito ha avuto un avvicinamento alla , , arrivata alla tenuta per sostenerla mentre Manuel era in guerra. La ma prima cercherà di capire se il De La Mata abbia detto il vero oppure no. , come sappiamo, non è certo un tipo raccomandabile e anzi, vista la crisi finanziaria in cui è caduto pure lui, – come sempre – di a casa di Don Alonso; Già dalla fine della terza stagione, alla tenuta arriverà il conte de Ayla , il padre di Feliciano , vecchio amico di Cruz e ovviamente amante di Petra. Il nobile si interesserà prima a Martina ma poi punterà a Margarita . Nella quarta stagione , per sfuggire al suo impegno con la Lujàn farà in modo che la ragazza – che ha sofferto di crisi nervose – venga accusata del suo tentato omicidio . Farà trovare del veleno nella sua stanza e costringerà la madre e gli zii a farla internare in manicomio ;

, il , vecchio amico di Cruz e ovviamente amante di Petra. Il nobile ma . Nella , per con la Lujàn – che ha sofferto di crisi nervose – venga . Farà trovare del veleno nella sua stanza e costringerà la madre e gli zii a ; Petra invece, dopo la morte di Feliciano e il voltafaccia di Ayala, farà in modo di prendersi da sola la sua vendetta contro Cruz. La cameriera fingerà di aver dimenticato che è stata la marchesa a organizzare l’agguato contro Curro, a seguito del quale è morto però suo figlio. Farà soprattutto finta di lasciar andare il rancore ma in realtà vorrà che la donna paghi per quello che ha fatto.

Catalina invece, dopo aver passato diverso tempo lontana dalla tenuta e aver vissuto nell’hangar dopo una furiosa lite con Cruz, si troverà a dover annullare un altro fidanzamento. La ragazza si incontrerà di nuovo con Pelayo – con cui, in Italia, vedremo che presto finirà tutto quando scoprirà dei suoi loschi traffici – speranzosa che tra loro possa rifiorire l’amore, nonostante il passato. Ma non sarà facile.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.