La Promessa, Cambio Programmazione: Nuovo Orario per la Soap a Ferragosto 2024

La Promessa cambia orario. Il palinsesto di Canale 5 subisce una modifica per Ferragosto 2024. La Soap Spagnola raddoppia il suo appuntamento e viene anticipata. Scopriamo tutti i dettagli di questa novità che ci farà compagnia per le settimane più calde dell'estate.

Nuovo cambio di programmazione per La Promessa a partire da lunedì 12 agosto 2024. La soap opera spagnola di Canale 5 raddoppia e viene anticipata. Questo cambiamento dovrebbe durare per ben due settimane, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto da parte dei vertici Mediaset. Ma vediamo più nel dettaglio queste novità.

La Promessa: La Soap Opera raddoppia e cambia orario da lunedì 12 agosto 2024

Un nuovo cambio di programmazione coinvolge La Promessa. Da lunedì 12 agosto 2024, la soap opera spagnola subirà un nuovo spostamento, che la porterà a lasciare l'attuale orario, 15.40, per andare in onda dalle 15:00 sino alle 17:00. Dunque, sarà un appuntamento di circa due ore durante cui le avventure - e le disavventure - di Jana e Manuel continueranno ad avere un posto centrale nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Questa organizzazione dovrebbe durare per due settimane, sino a lunedì 26, quando La Promessa dovrebbe tornare ad occupare il suo posto all'interno del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

La Promessa: Ecco il motivo del Cambio Programmazione

A causare lo spostamento d’orario de La Promessa è stata la pausa estiva di Endless Love. Infatti, i vertici Mediaset hanno optato per uno stop di due settimane per questa soap opera turca. Pertanto, sia la messa in onda di The Family che quella della soap spagnola vengono anticipate; inoltre, per colmare lo spazio vuoto lasciato da Endless Love, l'appuntamento con La Promessa è stato raddoppiato.

La Promessa: Le Anticipazioni delle Nuove Puntate

Ad oggi, grazie alle puntate de La Promessa, stiamo seguendo l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel, i quali, dopo aver fatto l'amore su di un'isola deserta, stanno continuando a vedersi di nascosto per amoreggiare. Nei prossimi episodi, Jimena diventerà sempre più insofferente a causa del distacco di Manuel. Estenuato dalle sfuriate della moglie, alla fine quest'ultimo deciderà di prendersi una pausa e partire per qualche giorno. Jimena, allora, avrà un crollo nervoso, tanto che Abel consiglierà ai marchesi di contattare uno psichiatra. Il dottore, dal canto suo, sarà ancora convinto che Jana sia la sua fidanzata; così la domestica si vedrà costretta a prenderlo di petto per mettere - di nuovo - in chiaro le cose: tra loro è finita perché ama un altro... Come reagiranno Jimena ed Abel a tutti questi dolorosi cambiamenti nella loro vita?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.