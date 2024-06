La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro dimentica Martina e parte per la Guerra?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Curro, deciso a trovare la sua strada e deluso da Martina, deciderà di arruolarsi come volontario per la Guerra. Il ragazzo partirà lasciando la marchesina e Jana con il cuore in gola? Scopriamo cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

La relazione tra Curro e Martina sta diventando sempre più complicata. Vi anticipiamo che le cose non miglioreranno, anzi il ragazzo potrebbe presto lasciare tutti di stucco. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che il giovane conte – in realtà figlio di Don Alonso – ha intenzione di partecipare attivamente alla Prima Guerra Mondiale come volontario. Una decisione che potrebbe metterlo in pericolo e che farà venire i brividi a Martina, che penserà di aver davvero perso per sempre il suo amato. Ma cosa succederà per portare i due innamorati a una situazione simile?

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Martina e Curro prendono le distanze

L’amore tra Curro e Martina sembrava destinato a prendere il volo. Peccato però che l’arrivo di Don Fernando e Margarita e la proposta di matrimonio di Antonio De Carvajal y Cifuentes abbiano rovinato tutto. I due innamorati si sono trovati a dover combattere con i dettami del tempo e Martina si è trovata costretta ad accettare le nozze per impedire alla sua famiglia di essere travolta dallo scandalo, purtroppo provocato da lei. A nulla sono valse le preghiere di Cruz e Curro e non è andato in porto nemmeno il progetto di fuga che il figlio di Don Lorenzo (o meglio di Don Alonso) aveva organizzato per sposare la sua amata in segreto e impedire quindi che potesse diventare la moglie di qualcun altro.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro deluso da Martina

Martina ha deciso di non fuggire insieme a Curro e di non farsi trovare nel luogo del loro appuntamento. La ragazza non se l’è sentita di abbandonare i genitori nel momento del bisogno, costringendoli a vivere nella vergogna e nel tormento di aver perso per sempre l’appoggio della nobilità e del Re. Ma la scelta di non fuggire ha messo una pietra sulla sua relazione con il giovane conte. Sì perché il fratello di Jana non riuscirà a perdonare questa mossa e non dimenticherà facilmente questo rifiuto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro vuole partire per la guerra

Curro non perdonerà Martina neanche nelle puntate spagnole de La Promessa. Tra i ragazzi ci sarà molta freddezza e la marchesina starà sempre più male, rifugiandosi giorno dopo giorno nell’alcol. La prima a rendersi conto delle condizioni della giovane sarà Jana, che però non sarà in grado di convincere il fratello a non abbandonare la nipote di Don Alonso.

Curro sarà sempre più preso da altre faccende, tra cui la scoperta che il suo vero padre è Don Alonso e non vorrà più curarsi, come prima cosa, del suo rapporto barcollante con Martina. Il giovane, convinto di dover trovare la sua strada da solo, sconvolgerà tutti quando deciderà di arruolarsi come volontario in guerra. Una scelta molto pericolosa, che non sarà appoggiata dal marchese di Lujàn ma che potrebbe invece essere una bella occasione per Cruz, per liberarsi del figlio illegittimo di suo marito, che ha già tentato di uccidere senza successo. A soffrire maggiormente per questa novità saranno soprattutto Jana e la stessa Martina, che proveranno a dissuaderlo e forse, stavolta, la bella figlia di Margarita aprirà completamente il suo cuore al suo amato, rivelandogli tutto quello che la turba e l’ha turbata ma che soprattutto le ha impedito di convolare a nozze con lui, il suo vero e unico amore.

