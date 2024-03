La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra volta le spalle a Cruz e cerca vendetta? Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Petra potrebbe presto voltare le spalle a Cruz e volersi vendicarsi di lei. Ma perché? Ecco cosa capiterà nei prossimi episodi della Soap in onda su Canale5, scopriamolo insieme!

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra sarà protagonista di un vero e proprio dramma. Non solo si scoprirà un grande segreto legato al suo passato e a un nuovo personaggio entrato nelle trame della Soap ma potremmo assistere a un voltafaccia clamoroso e inaspettato della cameriera, che deciderà di volersi vendicare di Cruz. Ma scopriamo cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni: Arriva Feliciano, il fratello di Petra

Alla tenuta farà presto il suo arrivo il giovane Feliciano, che verrà subito assunto a La Promessa, come nuovo cameriere. Il ragazzo si dimostrerà un valido aiuto per Don Romulo e per i marchesi, felici di accoglierlo nella loro casa e di fare un favore a Petra. Il ragazzo verrà presentato come il fratello dell’algida cameriera personale di Cruz e la donna gli riserverà grandi attenzioni, dimostrando un affetto che – da una come lei – non ci si sarebbe mai aspettato. Petra però nasconde un segreto...

Anticipazioni La Promessa: Feliciano è il figlio segreto di Petra

L’affetto che Petra mostrerà per il ragazzo lascerà tutti molto perplessi. La donna si comporterà con lui in un modo talmente tenero da far nascere molti dubbi in merito al loro vero rapporto. Il tutto accadrà mentre Pia darà alla luce il suo bambino ma soprattutto quando il piccolo verrà rapito, per ordine proprio di Petra, gelosa della felicità che la sua rivale sta provando in questo momento. La governante avrà infatti modo di passare del tempo con il suo bambino e sembrerà persino poter vivere con lui a La Promessa. Questo particolare farà infuriare la donna e le farà perdere la testa. E la causa di tutto questo astio e risentimento sarà presto svelata.

Si scoprirà che Petra, a differenza di Pia, non ha potuto vivere con suo figlio, strappatole alla nascita ma soprattutto che ha dovuto fingere che il piccolo da lei partorito e amato, fosse suo fratello. Sì avete capito bene, si verrà a sapere che Feliciano non è davvero il fratellino di Petra ma suo figlio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: La tragica verità dietro alla nascita di Feliciano

Petra non ha mai potuto rivelare di essere diventata madre e si è indurita dopo la terribile gioventù passata accanto al padre. La cameriera confesserà di aver subito abusi da parte del genitore e di essere, purtroppo, rimasta incinta. Feliciano è quindi frutto non solo di un abuso ma anche di un incesto e per mascherare questa terribile verità, la domestica ha dovuto fingere che il giovane fosse suo fratello.

Quando la verità verrà a galla, Feliciano darà di matto e non riuscirà ad accettare questa terribile novità. Poi però, riconciliatosi con la sua vera madre, penserà di punire suo padre e di farlo nel modo peggiore: assassinandolo. Petra e Feliciano chiederanno ai marchesi qualche giorno di vacanza e si recheranno nella loro casa per saldare i conti con il passato. Al loro ritorno alla tenuta, tutto sarà cambiato e nessuno dovrà mai sapere la verità su quanto hanno fatto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Feliciano muore ed è colpa di Cruz

Petra dovrà presto però dire addio al suo amato figlio, proprio poco dopo essersi riconciliata con lui. Il ragazzo sarà vittima dello stesso attentato in cui rischierà di morire Curro. Il ragazzo finirà ferito, a terra, insieme al giovane fratello di Jana ma a differenza sua non sarà curato nella stessa maniera e con la stessa attenzione. Nonostante Cruz conceda alla sua cameriera di avere un dottore per soccorrere il figlio, il medico non riuscirà a operare in condizioni ottimali. Feliciano sarà sottoposto a un intervento senza anestesia e in condizioni igieniche tanto precarie da causargli un’infezione e portarlo alla morte. Il giovane morirà tra le braccia della madre che molto probabilmente non riuscirà a perdonare la marchesa per aver causato tutto questo, anche se involontariamente.

Petra potrebbe quindi decidere di voltare le spalle a Cruz e di volersi vendicare di lei, svelando magari qualche suo oscuro segreto. Attenta Cruz, stavolta potrebbe essere davvero la fine!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.