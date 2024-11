La Promessa Anticipazioni 17 novembre 2024: Don Alonso vs Maria. La Fernandez batte il marchese!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 17 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Maria costringerà Don Alonso a negoziare con lei!

La tenuta dei Lujàn tremerà come non mai e sarà tutta colpa di Maria. La puntata de La Promessa che ci farà compagnia nel pre-serata di Rete4 il 17 novembre 2024 – alle ore 19.45 - vedrà la Fernandez vincere una grande sfida con Don Alonso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera convincerà il marchese a negoziare e a concedere ai domestici delle condizioni di lavoro più favorevoli. Cruz andrà su tutte le furie e non riuscirà a mandar giù il fatto che suo marito abbia dovuto cedere. Intanto Pelayo si scuserà con Don Alonso per il suo strano comportamento e il padre di Catalina accetterà di lasciarsi tutto alle spalle. Chi invece non accetterà di smettere di tenere d’occhio il conte sarà Margarita. La madre di Martina racconterà tutto a Don Lorenzo, tornato alla tenuta. Il Capitano prometterà di indagare a fondo e di scoprire, una volta, per tutte, cosa nasconde il misterioso Pelayo.

La Promessa Anticipazioni del 17 novembre 2024: Don Alonso vs Maria!

Grazie all’inaspettato sostegno di Manuel, Maria è riuscita a contattare un rappresentante sindacale che la sostenesse nel suo sciopero contro i marchesi. La cameriera ha preso a cuore questa faccenda e intende portare a casa un valido risultato. E ci riuscirà! La Fernandez costringerà Don Alonso ad accettare il consiglio di Don Romulo di assumere un mediatore e porterà il nobile ad accettare di negoziare con i domestici, per stringere con loro un accordo per mettere fine alla sommossa in cambio di un miglioramento delle loro condizioni di lavoro, così come è stato chiesto. Maria l’avrà vinta ma scatenerà, manco a dirlo, l’odio di Cruz, che non tollererà che la sua servitù abbia alzato così tanto la testa e abbia messo la sua famiglia con le spalle al muro.

La Promessa Anticipazioni: Pelayo chiede scusa a Don Lorenzo

Il comportamento di Pelayo sta destando non pochi sospetti e pure Catalina ha dovuto domandare al suo compagno cosa gli stia succedendo. Per evitare di mettersi nei guai, più di quanto già sia per via di Mr. Cavendish, il conte farà una mossa astuta. Chiederà scusa a Don Alonso con il chiaro intento di riportare il marchese dalla sua parte, convincerlo ad accelerare i tempi per il suo matrimonio con la figlia e riuscire poi a prendere il largo, verso gli Stati Uniti, liberandosi delle minacce dell’inglese. Ci riuscirà? Raggiungerà i suoi obiettivi?

La Promessa Anticipazioni e Trame del 17 novembre 2024: Don Lorenzo torna alla tenuta e…

Catalina ha affrontato Pelayo ma il ragazzo l’ha di nuovo riempita di bugie. La marchesina ci è cascata e per il momento non ha intenzione di indagare più a fondo. A tenere d’occhio il conte ci penserà Margarita, aiutata da Don Lorenzo. Il Capitano tornerà alla tenuta dopo aver saputo che Don Alonso non è più alla ricerca dell’assassino a piede libero, che ha tentato di uccidere Curro. Una volta di nuovo a La Promessa verrà informato degli strani comportamenti del conte de Anil. Don Lorenzo prometterà alla madre di Martina di tornare a indagare sul giovane promesso sposo di Catalina e lo farà veramente, stavolta senza farsi distrarre da altro. Scoprirà tutta la verità?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.