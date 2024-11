La Promessa Anticipazioni 16 novembre 2024: Catalina affronta Pelayo ma il conte mente ancora!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 16 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Catalina vorrà risposte da Pelayo ma il conte mentirà ancora.

Catalina non potrà più fare a meno di affrontare Pelayo e di chiedergli immediate spiegazioni. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, la marchesina – messa in allarme da sua zia Margarita – chiederà al promesso sposo il perché del suo comportamento così tanto ambiguo e gli domanderà anche cosa sia successo con Mr. Cavendish. Il conte dovrà di nuovo mentirle e attribuirà il suo atteggiamento a un rifiuto delle formalità e alla sua difficoltà di avere a che fare con persone che gli ricordano la morte dei suoi genitori. Basteranno queste parole a convincere la ragazza? Intanto Ayala prometterà a Petra di scoprire la verità sulla morte di Feliciano e di tenere d’occhio Cruz, la principale sospettata. Maria continuerà a sobillare lo sciopero e a negoziare con in marchesi per ottenere condizioni di lavoro migliori.

La Promessa Anticipazioni Puntata del 16 novembre 2024: Catalina affronta Pelayo

La proposta che Pelayo ha fatto a Catalina, ovvero quella di partire per gli Stati Uniti, ha fatto insospettire Margarita. La madre di Martina non si è mai fidata del conte, promesso sposo di sua nipote, e questa nuova mossa, così come il loro ritorno alla tenuta, dalle terme, prima del tempo, l’ha particolarmente insospettita. Convinta che il nobile stia nascondendo qualcosa – e in effetti Pelayo vuole fuggire davvero da Mr. Cavendish – ha spinto Catalina a parlare con il suo innamorato. La marchesina coglierà i consigli della zia e affronterà il suo futuro marito, chiedendogli spiegazioni in merito al suo atteggiamento evasivo. La risposta che riceverà la convincerà?

La Promessa Anticipazioni: Pelayo mente ancora a Catalina

Pelayo risponderà in modo molto evasivo a Catalina e le dovrà dire altre bugie, per impedire che la ragazza mangi la foglia e scopra tutta la verità su di lui e su Mr. Cavendish. Il conte le confesserà di essersi comportato in quel modo perché molto poco avvezzo alle formalità e infastidito dal dover affrontare, ancora una volta, il ricordo della morte dei suoi genitori. La marchesina rimarrà senza parole e per il momento si accontenterà di una tale spiegazione ma chi proprio non si calmerà sarà Margarita, che continuerà a tener d’occhio il suo sospettato. Intanto Manuel sarà sconvolto dalla verità confessata da Jana. Il Lujàn non potrà sbugiardare Abel!

La Promessa Trame e Anticipazioni: Ayala promette a Petra di scoprire la verità su Feliciano

Petra ha rivelato a Feliciano che è stata Cruz ad affidare a Feliciano il compito di aiutare Curro durante la caccia. I due ex amanti hanno cominciato a sospettare che la marchesa c’entri qualcosa in quello che è accaduto al loro figlio e sono pronti a indagare. Il conte prometterà alla cameriera di far luce sui fatti e di non darsi pace sino a quando non avrà la risposta alle loro domande. Intanto Maria continuerà a sobillare i domestici e a voler contrattare con i marchesi per ottenere da loro un accordo che migliori le condizioni di lavoro di tutta la servitù della tenuta. La Fernandez sarà scatenata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.