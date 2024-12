La Promessa Anticipazioni 15 dicembre 2024: Abel non può più aspettare. È l'ora della verità!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 15 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Abel rivela a Jana e Manuel di essere sempre stato al corrente della finta gravidanza di Jimena e di averla aiutata da subito.

Abel è tormentato da tempo dalla verità che nasconde. Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che il dottore deciderà di affrontare Jana e Manuel e di confessare loro di essere sempre stato al corrente della finta gravidanza di Jimena e di averla aiutata a mentire, agendo alle loro spalle per poter avere una chance con la cameriera. Intanto Maria e Vera cercheranno di ripartire da capo, capendo entrambe di essere partite con il piede sbagliato mentre Don Romulo sarà alla ricerca di un nuovo primo valletto e Petra e Maria spingeranno Salvador a candidarsi. Margarita annullerà il suo appuntamento a cena con Ayala perché Martina avrà un malore. Ma si tratterà di un escamotage della marchesina per impedire che la madre continui a frequentare il conte?

La Promessa Anticipazioni 15 dicembre 2024: Abel rivela tutta la verità a Manuel e Jana

Abel vuole dire tutta la verità a Manuel e Jana e lo vuole fare da tempo. Il medico, dopo aver chiesto perdono ai due ragazzi, vuole essere del tutto sincero con loro e non intende più tenere per sé un segreto che ormai gli pesa moltissimo. Nonostante le minacce di Jimena, il dottore prenderà coraggio e non aspetterà che la marchesina sia pronta ad affrontare il marito. Chiederà al figlio di Cruz e alla sua amata cameriera di poter parlare loro di una cosa molto importante e rivelerà di essere stato sempre al corrente della finta gravidanza di Jimena e di averla aiutata a mentire. Vi anticipiamo che lo stupore sarà tanto e ovviamente il rapporto tra i tre subirà un altro scossone ma la sincerità mostrata dal medico riuscirà a convincere i due innamorati a voltare pagina e a non portare rancore.

La Promessa Anticipazioni: Maria e Petra spingono Salvador a diventare il nuovo primo valletto

Dopo la confessione di Abel, Manuel faticherà ancora di più a sopportare la presenza di Jimena alla tenuta. Il ragazzo ha gelato la moglie dicendole che il loro matrimonio è finito ma soprattutto non ha accettato alcun patto con lei e non desidera quindi neanche avere un rapporto di facciata. La marchesina comprenderà presto di non poter più fare nulla per riconquistare un posto in famiglia e purtroppo le cose finiranno in tragedia. Intanto Don Romulo informerà tutti di essere alla ricerca di un nuovo primo valletto. Petra – che sentirà sempre più la mancanza di Feliciano, adatto per lei a quel ruolo – e Maria spingeranno Salvador a candidarsi. Intanto Maria e Vera decideranno di ripartire da capo ma come mai proprio ora? C'entrerà il borsone con i soldi che la Fernandez non trova più?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Margarita annulla il suo incontro con Ayala

Ayala ha rivelato a Petra di avere intenzione di conquistare Margarita. Il conte ha scoperto che la donna possiede il 25% delle quote della tenuta e per lui è un bottino troppo ambito per non provare a conquistarlo. Per questo sta corteggiando la vedova in ogni modo, regalandole persino abiti molto costosi. Margarita dovrà però annullare una cena con lui a causa di un improvviso malore di Martina. Non è chiaro se la ragazza abbia finto di stare male per evitare che la madre uscisse con il conte ma è molto probabile. La giovane non sopporta Ayala e di conseguenza non ritiene opportuno che la mamma lo frequenti.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.