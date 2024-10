La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2024: Teresa e Petra sono disperate. Feliciano rischia di morire!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Teresa e Petra avranno paura di perdere Feliciano. Le due dovranno fare il possibile per impedirlo. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rete4 il 13 ottobre 2024, alle ore 19.40, Petra e Teresa avranno molta paura di perdere Feliciano. Le condizioni di salute del ragazzo peggioreranno di ora in ora e sarà chiaro che il giovane rischierà di morire. Teresa, disperata, si rivolgerà ad Abel ma il medico dovrà dirle di no, poiché troppo impegnato con Curro per potersi occupare di un altro grave paziente. La cameriera sarà costretta a correre in paese a cercare il dottor Guillen ma forse non basterà a salvare il figlio di Petra.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano sta morendo!

Feliciano si è sentito male e per il ragazzo si mette molto male. L’operazione del dottor Sandoval sembrava riuscita, almeno in un primo momento, ma purtroppo le cose sono cambiate all’improvviso. La mancanza di un luogo adatto all’intervento e purtroppo la mancanza di condizioni adatte a una simile situazione, hanno causato al valletto una serie di gravi problemi, che stavolta potrebbero non essere risolvibili. Petra e Teresa saranno spaventatissime e spereranno che Abel possa intervenire per aiutare il loro amato cameriere. Ma non andrà come da loro sperato.

Anticipazioni La Promessa: Abel non può aiutare Feliciano

Teresa correrà a chiedere ad Abel un aiuto per impedire a Feliciano di morire. La cameriera sarà al corrente del grave pericolo che il suo amato sta correndo e spererà che il dottore possa darle una mano. Purtroppo il Bueno non potrà darle quanto chiede. Sarà infatti molto impegnato con Curro e non potrà allontanarsi dal suo capezzale, per dare l’assistenza di cui ha bisogno il valletto. Sembrerà dunque che la sorte del cameriere sia ormai segnata e che Petra dovrà dire addio al suo bambino, che solo da poco ha scoperto che lei è sua madre.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro si riprenderà presto

Teresa sarà costretta a correre in paese per chiamare il dottor Guillen ma purtroppo il suo tentativo sarà vano. Feliciano sarà destinato a lasciare sia la sua amata che sua madre. Curro invece si riprenderà molto presto, con grande fastidio di Cruz e Don Lorenzo, che avevano sperato di essersi liberati del barone. I due dovranno trovare velocemente una nuova soluzione per sbarazzarsi del ragazzo, per loro una spina nel fianco. Ma cosa escogiteranno di nuovo? Aspetteranno che il nipote di Don Alonso si riprenda o agiranno subito?

