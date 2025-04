La Promessa Anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2025: Don Lorenzo rivela a Cruz del tradimento di Alonso con Maria Antonia

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 7 al 13 aprile 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 7 al 13 aprile 2025. Nella settimana, Don Lorenzo tormenta Cruz rivelandole del bacio tra Don Alonso e Maria Antonia. Ayala conferma a Martina la sua intenzione di mandarla in convento nonostante la decisione di accettare le sue nozze con Margarita. Jana rivela a Manuel la verità su Pia mentre Catalina decide di lasciare la tenuta per cercare Pelayo e chiudere una volta per tutte con il suo passato.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 7 al 13 aprile 2025

Lunedì 7 aprile 2025

Don Lorenzo rivela a Cruz di aver visto Don Alonso baciare Maria Antonia. La marchesa ignora le provocazioni del cognato e fa finta di nulla. Intanto Curro si rende conto di aver sbagliato a riportare Martina a palazzo. Ayala ha un altro piano per la marchesina e le impone di scegliere tra il convento e il carcere. La povera ragazza è distrutta. Curro, furioso, vorrebbe affrontare personalmente e fisicamente il conte ma Don Alonso e Manuel glielo impediscono.

Martedì 8 aprile 2025

Virtudes è distrutta dalla fuga dei suoceri, che hanno portato con loro suo figlio. La ragazza teme di non poterlo più vedere. Martina è disperata e comincia a pensare che l’unica soluzione per la sua situazione sia la fuga con Curro, determinato a non lasciarla in balia dell’ira del conte. Lope riesce a trovare uno stratagemma per impedire a Don Lorenzo di mettere i bastoni tra le ruote a lui e alla cuoce e impedire la produzione delle marmellate. Chiede alle donne del paese di dare una mano, così da evitare l’uso della frutta dei marchesi. Jana rivela a Maria di come Manuel si sia di nuovo dichiarato a lei, fingendo di rivolgere parole d’affetto nei confronti della madre ma guardando lei negli occhi. Lope crea una meringa squisita e la offre a Vera ma prima che i due possano mangiarla, Santos li interrompe.

Mercoledì 9 aprile 2025

Catalina rivela a Manuel di voler lasciare la tenuta per cercare Pelayo e per risolvere una volta per tutte, i sentimenti irrisolti che prova per lui. Jana e Curro si confrontano dopo tanto tempo e il ragazzo trova il coraggio di rivelare alla sorella tutti gli orrori che ha vissuto in guerra. Maria si confida con la sua amica dopo aver visto degli strani comportamenti da parte di Salvador. Don Lorenzo continua a voler seminare zizzania tra Cruz e Don Alonso. Il conte spinge la marchesa a prendere sul serio quello che le ha detto e a indagare sul rapporto tra Maria Antonia e suo marito. Ayala propone a Martina di tornare indietro sui suoi passi e di non costringerla al convento solo se lei acconsentirà al matrimonio tra lui e sua madre. La ragazza non è disposta a cedere al ricatto e vorrebbe trovare una soluzione che permetta a lei di essere libera e a sua madre di non imparentarsi con un uomo vile come il conte.

Giovedì 10 aprile 2025

Jana e Manuel riescono finalmente a incontrarsi da soli. La cameriera racconta al suo amato tutto quello che è successo alla tenuta durante la sua assenza; gli parla di Martina ma non riesce a confidargli che Pia è ancora viva. La ragazza ha troppa paura che l’ex governate finisca di nuovo nei guai. Intanto Petra consiglia a Santos di accettare il fatto che Vera non lo amerà mai. Il giovane rimane molto stupito da questo consiglio. Curro e Manuel riflettono sul fatto che Martina dovrebbe forse accettare il matrimonio tra sua madre e Ayala, affinché la ragazza riesca finalmente a liberarsi dei suoi problemi. Ma la scelta è molto difficile. Candela rivela a Virtudes che il nuovo parroco non ha alcuna intenzione di assumere una perpetua; per la ragazza tutto si complica.

Venerdì 11 aprile 2025

Salvador chiede a Maria di sposarlo ma lo fa con una freddezza tale da lasciare la cameriera molto turbata e incerta sul da farsi. Petra minaccia Ayala di smascherarlo una volta per tutte e di rivelare la verità sul suo avvelenamento. Pia è ancora nella grotta e fa molta fatica a continuare a vivere così. L’ex governate trema quando Maria le rivela che Don Gregorio sospetta, e a ragione, che lei sia ancora viva. La cameriera deve trovare presto una soluzione ai suoi problemi. Jana decide di confessare a Manuel la verità su Pia. Don Lorenzo trova un vasetto di marmellata e chiede spiegazioni a Lope, convinto che il cuoco gli stia nascondendo qualcosa.

Sabato 12 aprile 2025

Jana rivela a Manuel, nel dettaglio, il piano per salvare Pia, simulando la sua morte. Catalina rivela a Martina di voler partire alla ricerca di Pelayo e chiudere finalmente con il suo passato. La marchesina è convinta che solo così riuscirà a cominciare una nuova vita. Dopo averci riflettuto a lungo insieme a Curro, Martina decide di accettare il matrimonio tra sua madre e Ayala. Il conte è però comunque spietato e rivela alla ragazza che, visto che non è riuscito a perdonarla per quello che ha fatto, entrerà in convento comunque.

Domenica 13 aprile 2025

Nelle cucine si è scatenata una dura lite tra Don Lorenzo, Simona, Candela e Lope, che si conclude in una vittoria da parte dei domestici, che riescono a difendere il segreto della ripresa del business delle marmellate e negano ogni loro coinvolgimento nella faccenda. Don Ricardo mette in guardia Donna Petra e le intima di stare lontano da suo figlio Santos. In un momento di calma, Manuel e Jana riprendono a parlare del loro futuro mentre Cruz tenta di cacciare ancora una volta Maria Antonia dalla tenuta ma la sua amica intende rimanere. Questa determinazione lascia la marchesa molto confusa e complica la già delicata situazione tra loro.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.