La Promessa Anticipazioni 10 aprile 2025: Jana mente a Manuel per salvare Pia!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 aprile 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Jana deciderà di non rivelare a Manuel la verità su Pia.

Jana e Manuel riusciranno finalmente e incontrarsi e a stare un po’ da soli. Questo accadrà nella puntata de La Promessa in onda il 10 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Manuel racconterà a Jana tutte le tristi emozioni vissute in guerra mentre la cameriera gli confiderà tutto quello che è successo in sua assenza, compreso quando accaduto a Martina. La ragazza non sarà del tutto sincera con lui e non gli dirà che Pia è ancora viva. Jana avrà troppa paura che la sua rivelazione metta nei guai la sua amica e deciderà di tacere. Intanto Petra spronerà Santos a smettere di pensare a Vera e a rassegnarsi al fatto che lei non lo amerà mai. Il ragazzo non gradirà questo consiglio. Più tardi Manuel e Curro cominceranno a ragionare sul fatto che Martina, per salvarsi, dovrebbe accettare una volta per tutte le nozze tra Ayala e sua madre. Candela rivelerà a Virtudes che il nuovo parroco non ha bisogno di una nuova perpetua e quindi la ragazza non avrà speranze di trovare un nuovo lavoro in canonica.

La Promessa Anticipazioni 10 aprile 2025: Jana non rivela a Manuel la verità su Pia

Jana e Manuel troveranno finalmente un momento per poter stare insieme da soli. I due giovani potranno raccontarsi tutto, dagli orrori vissuti in guerra a tutte le novità accadute nella tenuta durante l’assenza del marchesino. Jana confiderà al suo amato di essere stata per tanto tempo in pena per lui ma di aver avuto paura anche per Catalina e Martina, ancora nei guai con Ayala. La cameriera racconterà al suo amato della morte di Pia e deciderà di mentirgli, non confessandogli la verità dietro quanto successo all’ex governante. Jana preferirà mantenere il segreto sulla sua amica, spaventata dal fatto che Don Gregorio è ancora in circolazione e potrebbe diventare pericoloso.

Curro e Manuel in ansia per il futuro di Martina, ecco cosa faranno nella puntata de La Promessa del 10 aprile 2025

Martina è tornata alla tenuta ma ha scoperto che Ayala vuole mandarla in convento e che l’unico modo che ha per salvarsi, è accettare le nozze tra il conte e sua madre. La ragazza non vuole cedere a questo terribile ricatto e vuole salvare l’onore e la dignità di Margarita ma rischia davvero di finire nei guai sino al collo. Curro e Manuel saranno costretti a intervenire. I due cominceranno a credere che la marchesina debba cedere e purtroppo accettare le nozze. Martina sarà disposta ad accettare quello che il suo innamorato e suo cugino le consiglieranno di fare?

La Promessa Anticipazioni: Petra gela Santos

Vera è una furia e non riuscirà mai e poi mai a perdonare Santos, che le ha mentito dicendole che non l’avrebbe mai più tormentata. Il ragazzo ha però fatto in modo che la Duchessa De Carril, la madre di Vera, arrivasse alla tenuta e si trovasse faccia a faccia con lei. La cameriera non lo ha sopportato e continuerà a mantenersi a distanza dal figlio di Don Ricardo. Al corrente di quello che sta succedendo, Petra consiglierà a Santos di gettare la spugna e di rinunciare al suo amore impossibile. Il giovane ci rimarrà di sasso. Candela invece gelerà Virtudes rivelandole che il nuovo parroco non ha bisogno di una perpetua e quindi lei non potrà avere un lavoro in canonica.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.