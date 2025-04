La Promessa Anticipazioni 7 aprile 2025: Don Lorenzo avverte Cruz, Don Alonso l'ha tradita!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 aprile 2025 su Rete4 vedremo che Don Lorenzo rivelerà a Cruz di aver visto Don Alonso e Maria Antonia baciarsi. La marchesa non darà peso alle sue parole ma... Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Don Lorenzo ha colto la prima occasione utile per mettere zizzania tra Cruz e Don Alonso. Nella puntata de La Promessa in onda il 7 aprile 2024, alle ore 19.35 su Rete4, il De La Mata metterà la marchesa in guardia e continuerà a dirle di guardarsi le spalle da Maria Antonia e da suo marito, che lui giura di aver visto baciarsi. La marchesa non darà peso alle parole del cognato, ben consapevole della sua lingua biforcuta. Nella sua mente però ci sarà già il seme del dubbio. Intanto Ayala rivelerà a Martina di non avere alcuna intenzione di perdonarla e le intimerà di scegliere la sua sorte: o il convento o la prigione. Curro si infurierà e sarà pronto a picchiare il conte ma Manuel e Don Alonso lo fermeranno prima che renda la situazione ancora più complessa di quanto gia non sia. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa vedremo.

La Promessa Anticipazioni 7 aprile 2025: Don Lorenzo mette zizzania!

Don Lorenzo ha aspettato il momento propizio per dare una bella zampata ai suoi cognati e per rendere la loro vita impossibile. Dopo aver tentato di mettere in difficoltà il marchese e poi di sedurre Maria Antonia, il conte è passato all’attacco con Cruz, alla quale ha rivelato di avere una notizia molto importante da confidarle. Il Capitano confesserà alla nobile di aver visto un bacio tra suo marito e la sua amica. La marchesa non ci darà peso e tenterà di non dare alcuna soddisfazione al suo perfido cognato, di cui lei conosce molto bene la lingua biforcuta e sa perfettamente che è in grado di dire menzogne pur di scatenare il caos, per puro divertimento. Nonostante non voglia credere alle parole de De La Mata, Cruz penserà che non sia una brutta idea stare più attenta alle mosse di Don Alonso e Maria Antonia.

La Promessa: Martina di nuovo nei guai

Martina è tornata a casa ma ad attenderla ha trovato una brutta sorpresa. Ayala aveva promesso di non rimandarla in sanatorio e in effetti manterrà questa parola data… ma solo questa. Il conte riferirà alla marchesina di non avere alcuna intenzione di riaverla intorno senza che lei paghi per non aver ancora sostenuto il suo matrimonio con la madre. Ignacio farà sapere a tutti che la figlia di Margarita ha due opzioni da seguire: o accetterà di andare in convento oppure finirà in carcere. E la cosa che più gelerà tutti è che Ayala avrà già preso accordi con un monastero per liberarsi della sua nemica numero 1.

Curro vuole picchiare Ayala ma Don Alonso lo ferma. Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Il nuovo piano di Ayala sconvolgerà tutti, soprattutto Curro, che aveva sperato di aver salvato Martina. Il ragazzo sarà una vera e propria furia e sarà pronto a picchiare il conte. Don Alonso e Manuel interverranno per fermarlo e per impedirgli di peggiorare la situazione. Se prendesse a pugni Ignacio, Martina potrebbe finire ancora più nei guai. La marchesina, dal canto suo, sarà disperata e penserà davvero che la sua vita sia ormai finita. Non vorrà cedere ai ricatti del conte che dice di amare sua madre ma nello stesso tempo vorrà che questo incubo, che dura ormai da troppo tempo, finisca una volta per tutte. Riuscirà a trovare una giusta soluzione?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 aprile 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.