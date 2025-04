La Promessa Anticipazioni 11 aprile 2025: Petra minaccia Ayala, rivelerà tutti i suoi segreti!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda l'11 aprile 2025 su Rete4 vedremo che Petra minaccerà Ayala di rivelare a tutti la verità sul suo avvelenamento mentre Don Lorenzo affronterà Lope convinto che il cuoco lo stia ingannando. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Ayala sta vincendo e presto svelerà un’altra parte del suo piano contro Martina. Nella puntata de La Promessa in onda l’11 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il conte se la dovrà vedere con Petra. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante, stanca dei giochi subdoli del suo ex amante, deciderà di intervenire e lo minaccerà di rivelare tutta la verità su di lui e sul suo avvelenamento. Intanto Salvador chiederà a Maria di sposarlo ma lo farà in un modo così freddo da lasciare la cameriera interdetta e incerta sul da farsi. Pia sarà sempre più preoccupata per il suo futuro mentre Don Lorenzo, dopo aver trovato un vasetto di marmellata, chiederà spiegazioni a Lope, convinto che il cuoco si stia prendendo gioco di lui.

La Promessa Anticipazioni 11 aprile 2025: Petra minaccia Ayala

Ayala sta giocando sporco e Martina, tra tutti, sta pagando il prezzo più alto delle sue azioni spregevoli. Petra comincerà a stancarsi di avere il conte tra i piedi e di vedere che sta creando fin troppo caos all’interno della tenuta. La governante deciderà di intervenire e di far abbassare le penne a Ignacio. Lo minaccerà di rivelare a tutti la verità sul suo avvelenamento e di far capire che si è trattato di un inganno. Petra farà molto di più e presto approfitterà di un momento di distrazione del conte per mettere al corrente Margarita dei pericoli che sta correndo.

La Promessa: Salvador preoccupa Maria

Maria ha notato che Salvador è molto strano. Il ragazzo si comporta in modo freddo e distaccato ma soprattutto sembra tormentato da qualche pensiero. La cameriera si preoccuperà ancora di più quando il suo innamorato le chiederà di nuovo di sposarlo ma lo farà in un modo talmente tanto asettico, da lasciarla senza parole e incerta sul da farsi. Intanto Pia, informata che Don Gregorio ora è certo che sia ancora viva, avrà tanta paura di essere scoperta e spererà di trovare al più presto una soluzione per salvarsi.

Don Lorenzo contro Lope nella puntata de La Promessa

Lope ha trovato la soluzione per salvare Virtudes e per riprendere il business delle marmellate. Il ragazzo è stato molto furbo e soprattutto ha eluso il controllo di Don Lorenzo, che tornerà però all’attacco. Il conte troverà un barattolo di marmellata e capirà che il cuoco gli sta nascondendo qualcosa. Deciderà quindi di recarsi nelle cucine e di chiedergli immediate spiegazioni. Intanto Jana, preoccupata per Pia, comincerà a pensare che sia il caso di rivelare la verità a Manuel, affinché il marchese possa dare una mano.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.