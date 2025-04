La Promessa Anticipazioni 9 aprile 2025: Catalina ha preso una decisione, deve ritrovare Pelayo!

Anticipazioni TV

La Promessa ci aspetta il 9 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Catalina, rimasta sola dopo l’addio di Adriano, deciderà di risolvere una volta per tutte i suoi sentimenti per Pelayo. La marchesina confiderà a Manuel di voler cercare e mettersi in contatto con il conte. Intanto Curro racconterà a Jana gli orrori vissuti in guerra mentre Maria, preoccupata per le stranezze di Salvador, si confiderà con la sua amica cameriera. Don Lorenzo continuerà a mettere zizzania tra Cruz e Don Alonso e spronerà la marchesa a tenere d’occhio le mosse di suo marito e della sua amica. Ayala riferirà a Martina che ha un solo modo per salvarsi dal convento: accettare le nozze tra lui e sua madre. La ragazza non avrà alcuna intenzione di cedere ai ricatti del perfido nobile.

La Promessa Anticipazioni 9 aprile 2025: Catalina vuole trovare Pelayo

Adriano ha lasciato Catalina convinto di non poter mai essere l’uomo adatto per starle accanto. Il giovane ha compreso quanto la marchesina sia ancora legata a Pelayo e purtroppo anche lei si è resa conto di non riuscire a levarsi dalla testa il conte, suo grande amore. Per questo motivo penserà che sia arrivato il momento di risolvere le questioni ancora aperte tra loro e di liberarsi, una volta per tutte, dei sentimenti irrisolti che prova ancora. Catalina rivelerà a Manuel di avere intenzione di cercare Pelayo e di volergli parlare faccia a faccia e a cuore aperto. Intanto Maria sarà molto preoccupata per il comportamento freddo di Salvador. La cameriera si confiderà con Jana e spererà che non sia accaduto nulla di grave durante la sua breve assenza dalla tenuta.

Don Lorenzo continua a seminare zizzania, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Lorenzo ha messo in guardia Cruz rivelandole di aver visto Don Alonso e Maria Antonia baciarsi. La marchesa non ha voluto dare credito alle parole del conte, di cui conosce perfettamente la lingua biforcuta e i tranelli. Ma la nobildonna ha comunque cominciato a preoccuparsi e quando suo cognato tornerà a tormentarla con la stessa storia, il seme della zizzania comincerà a crescere. Il Capitano spingerà Cruz a indagare e a fare luce lei stessa su quanto accaduto. Intanto Curro rivelerà a Jana tutti gli orrori vissuti in guerra e sarà felice di avere da lei consolazione e caldi abbracci.

La Promessa: Martina potrebbe salvarsi ma a caro prezzo

Ayala ha gelato Martina rivelandole di avere altri progetti per lei. Non la rispedirà in manicomio e non la farà finire in prigione ma le ha preparato un posto in convento. La marchesina capirà di essere stata ingannata in un modo vile, tipico purtroppo del conte. Ignacio la informerà di avere una via d’uscita e purtroppo l’unica cosa che potrebbe salvarla è il suo consenso alle nozze tra il nobile e sua madre. Martina non avrà alcuna intenzione di cedere al ricatto e non vorrà rischiare che sua madre perda ogni tipo di dignità sposando una persona così abietta e subdola. Dovrà però capire come salvare la sua libertà e il suo futuro… e non sarà un’impresa facile e indolore.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.