La Promessa Anticipazioni 8 aprile 2025: Lope ha la soluzione per aiutare Virtudes e per fregare Don Lorenzo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'8 aprile 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Lope proporrà a Simona e Candela un modo per continuare la produzione di marmellate senza destare sospetti in Don Lorenzo. Il piano si rivelerà geniale!

La fuga dei suoceri ha fatto crollare la povera Virtudes, che vede sempre più lontano il momento in cui potrà riabbracciare suo figlio e curarsi di lui. Ma nulla è ancora perduto, parola di Lope. Nella puntata de La Promessa in onda l’8 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il cuoco proporrà una soluzione molto efficace per riprendere in mano il commercio delle marmellate e non irritare Don Lorenzo. Il giovane proporrà alle cuoche di rivolgersi alle donne del paese e di lasciare che siano loro a occuparsi della preparazione del prodotto, evitando così l’uso della frutta dei marchesi. Simona e Candela saranno pronte all’azione. Lope sarà protagonista anche di un dolce riavvicinamento a Vera, dolce nel vero senso della parola visto che per fare un regalo alla cameriera, il ragazzo preparerà una meringa buonissima da condividere. Peccato che il momento venga guastato da Santos. Jana rivelerà a Maria del bel momento passato con Manuel mentre Martina sarà sempre più disperata e comincerà a pensare che l’unico modo per scampare ad Ayala sia fuggire con Curro.

La Promessa Anticipazioni 8 aprile 2025: Lope ha un’idea per aiutare Virtudes e per fermare Don Lorenzo

Don Lorenzo ha parlato chiaro: la vendita delle marmellate non continuerà senza il suo volere e quando lo vorrà lui. I cuochi non vogliono rinunciare alle buone entrate delle vendite di questo prodotto, che ha conquistato tanti acquirenti. Lope proporrà di aggirare il controllo del conte e di fare in modo che il loro business proceda senza intoppi. Insomma escogiterà un piano per fregare il Capitano e per aiutare Virtudes ad avere quei soldi che le servono per portare Adolfo da lei e per cercare i suoi suoceri, spariti nel nulla dopo non aver ricevuto il denaro richiesto alla ragazza. Ma come fare per riuscire in questo intento? Lope spiegherà a Simona e Candela di aver pensato di affidare la produzione delle marmellate alle donne del paese così da non usare la frutta dei marchesi e di non far vedere a Don Lorenzo alcuna strana operazione nelle loro cucine. Le due donne saranno pronte a entrare in azione con lui!

La Promessa: Martina teme di essere spacciata e pensa alla fuga

Martina è tornata a casa ma la sorpresa che l’aspettava è stata un pugno nello stomaco per tutti. Ayala non ha sì alcuna intenzione di rimandarla in manicomio e di denunciarla ma ha pensato di spedirla in convento. Il conte si è rivelato spietato e doppiogiochista, imponendo alla marchesina di nuovo una scelta. Per salvarsi da una vita da monaca, la ragazza dovrà accettare le nozze tra il nobile e sua madre ma lei, convinta da sempre che Ignacio sia un losco individuo, non avrà alcuna intenzione di dare il suo consenso. Purtroppo la situazione si farà così tanto pesante da farle credere che l’unico modo per salvarsi sia quello di fuggire con Curro. Ma lo farà davvero?

Jana e Manuel finalmente insieme, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana e Maria sono tornate alla tenuta dopo aver passato del tempo insieme a Pia, malata e sola nella grotta. Jana ha così finalmente avuto modo di rivedere Manuel, ritornato sano e salvo dalla guerra. I due ragazzi passeranno presto dei momenti insieme ma prima che ciò accada, la bella cameriera confiderà all’amica di essere contenta come non mai. Il marchese l’ha resa la donna più felice del mondo rivolgendole parole d’amore, guardandola fissa negli occhi, mentre fingeva di mostrare un grande entusiasmo nel riabbracciare sua madre. Intanto Lope realizzerà una meringa squisita e la vorrà condividere con Vera, a cui si è riavvicinato. I due giovani verranno però interrotti da Santos, sempre più furioso e geloso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 aprile 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.