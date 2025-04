La Promessa Anticipazioni 12 aprile 2025: Martina cede ai ricatti di Ayala ma il conte ha un'altra brutta sorpresa per lei

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 12 aprile 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Martina cederà ai ricatti di Ayala e non si opporrà più alle nozze ma il conte le rivelerà di volerla punire comunque!

Ayala si rivelerà un doppiogiochista con i fiocchi. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Martina deciderà di cedere al ricatto del conte e di accettare che lui sposi sua madre. Ma quando la marchesina penserà di aver finalmente risolto i suoi problemi, Ignacio le confesserà di non aver mai pensato di perdonarla e di aver invece sempre voluto punirla. Il terribile nobile le dirà che finirà comunque in convento. Intanto Jana confesserà a Manuel il piano che lei e i suoi colleghi hanno architettato per proteggere Pia mentre Catalina sarà sempre più determinata a trovare Pelayo.

La Promessa Anticipazioni: Catalina pronta a trovare Pelayo

Catalina vuole ritrovare Pelayo. La ragazza si è messa in testa di dover chiarire, una volta per tutte, con il suo ex innamorato e di dover risolvere tutte le situazioni rimaste in sospeso per troppo tempo. L’addio di Adriano le ha dato il coraggio per affrontare tutto questo e stavolta non si lascerà fermare da nessuno. Dopo aver rivelato le sue intenzioni a Manuel, che le ha promesso di darle tutto il sostegno possibile, la marchesina lo dirà a Martina. Sua cugina non potrà però aiutarla come lei desidera, presa come sarà dal doversi difendere dal terribile e perfido Ayala.

La Promessa Anticipazioni 12 aprile 2025: Martina cede ai ricatti di Ayala ma…

Convinta da Curro e Manuel, preoccupati per il suo futuro, Martina deciderà di fare un passo avanti con Ayala e cedere al suo ricatto. Il conte ha promesso di lasciarla in pace qualora lei decida di non opporsi più alle nozze con sua madre. Dopo averci riflettuto tanto e spaventata davvero di finire i suoi giorni rinchiusa in un convento, la marchesina getterà la spugna e non vorrà più combattere. Le nozze ci saranno e lei non dirà o farà più nulla per ostacolarle. Ma Martina si renderà conto che la cattiveria di Ayala non ha limiti e che purtroppo alle sue parole, come già accaduto, non corrisponderanno i fatti.

Ayala rivela a Martina di averla ingannata, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Ayala confesserà a Martina di non avere alcuna intenzione di lasciarla in pace e di volerla spedire in convento comunque. Il conte le riferirà di aver già chiamato la madre superiora, che sta arrivando a prenderla. Insomma Ignacio si dimostrerà un uomo senza scrupoli e soprattutto un bugiardo. Ma il suo regno del terrore avrà le ore contate. Intanto Jana cambierà idea e dopo aver deciso di mentire a Manuel o meglio di non rivelargli che Pia è ancora viva, deciderà di informare il marchese e di confidargli tutta la verità sul piano per salvare l’ex governante dalla furia di Don Gregorio. La ragazza sarà convinta che il suo amato farà del suo meglio per salvare l’amica.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.