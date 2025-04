La Promessa Anticipazioni 13 aprile 2025: Cruz dice basta, Maria Antonia deve andarsene e subito!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 aprile 2025 su Rete4 vedremo che Cruz deciderà di cacciare Maria Antonia ma la donna si rifiuterà di andarsene. La tensione salirà alle stelle. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

La Promessa ci aspetta il 13 aprile 2025, con un nuovo ricco appuntamento. Le anticipazioni della puntata in onda alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che Cruz sarà stanca di doversi guardare le spalle dalla sua amica e sebbene ancora non creda a quanto raccontato da Don Lorenzo, deciderà di cacciare Maria Antonia dalla tenuta. La donna si rifiuterà di andarsene e la sua determinazione nel voler rimanere metterà in allarme la marchesa e peggiorerà la già tesa situazione tra le due amiche e Don Alonso. Intanto la lite scatenatasi in cucina tra Don Lorenzo, Simona, Candela e Lope si concluderà con la vittoria schiacciante dei domestici mentre Don Ricardo intimerà a Donna Petra di stare lontana da Santos. Manuel prometterà di dare una mano a Pia e lui e Jana continueranno a parlare del loro futuro insieme.

La Promessa Anticipazioni 13 aprile 2025: Cruz caccia Maria Antonia!

Don Lorenzo ha messo in guardia Cruz rivelandole di aver visto un bacio tra Maria Antonia e Don Alonso. La marchesa non ha voluto dare credito al conte e ha cercato di mantenere la calma ma le parole del cognato hanno fatto centro e hanno seminato il seme del dubbio. Stanca di doversi sempre guardare le spalle e di dover controllare le mosse dell’amica e del marito, Cruz deciderà di liberarsi del problema e caccerà Maria Antonia dalla tenuta. Quando però la donna le riferirà di non avere alcuna intenzione di andarsene, la nobildonna comincerà a credere che ci sia veramente sotto qualcosa. La situazione si farà sempre più difficile da gestire e a La Promessa si respirerà aria di sospetto.

La Promessa: Lope zittisce Don Lorenzo

Lope ha ingannato Don Lorenzo e scoprirà di esserci riuscito pienamente. Il cuoco ha rimesso in piedi il business delle marmellate ma ha fatto sì che il conte non possa fare nulla per fermarlo. Il Capitano, insospettito, ha deciso di affrontare Lope. Lo scontro tra il conte, Lope e Simona e Candela, si risolverà a favore dei domestici, che si difenderanno dalle accuse del nobile ma soprattutto negheranno ogni tipo di coinvolgimento nel business delle marmellate. Il De La Mata sarà costretto a crederci o almeno a fare finta, visto che purtroppo per lui non avrà prove contro di lui.

Don Ricardo intima a Petra di stare lontana da Santos, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Ricardo è molto preoccupato per suo figlio e teme che possa combinare un altro pasticcio. Il maggiordomo ha notato la strana e preoccupante sintonia che si è creata tra lui e Petra e intimerà alla governante di stare lontana da lui e di non mettergli in testa idee criminali, di cui lei è maestra. Intanto Manuel prometterà a Jana di aiutare Pia e i due ragazzi, felici di questo, continueranno a ragionare sul loro futuro. Riusciranno a realizzare i loro sogni d’amore e a vincere tutti gli ostacoli che ancora ci sono nella loro vita?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.