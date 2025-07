La Promessa Anticipazioni 8 luglio 2025: Manuel rinuncia all'aviazione per sposare Jana. Cruz e Alonso cederanno?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda l'8 luglio 2025 vedremo Manuel rinunciare al volo pur di sposare Jana e pur di non essere più ostacolato dai suoi genitori. Riuscirà a realizzare il suo sogno d'amore? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento, che andrà in onda l’8 luglio 2025 su Rete4, alle ore 19.40. Le anticipazioni ci rivelano che Manuel farà un’altra rinuncia pur di sposare Jana. Vedendo i suoi genitori sempre più determinati ad allontanare la cameriera da lui, il marchesino informerà Don Alonso e Cruz di essere disposto ad abbandonare l'aviazione. Che cosa faranno ora i marchesi? Intanto il giovane non perderà di vista l’obiettivo di aiutare Don Romulo e sarà pronto a fare una proposta molto rischiosa al sergente Burdina. Don Lorenzo riferirà alla duchessa Amalia di aver capito che Vera è sua figlia e poi accuserà Ayala di essersi avvelenato da solo. Teresa prenderà coraggio e confesserà a Ricardo la verità ovvero che lei e Marcelo sono fratelli. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 8 luglio 2025: Manuel rinuncia al volo per sposare Jana

Manuel non riesce proprio a convincere i suoi genitori a lasciargli sposare Jana ma nonostante questo non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo progetto di vita e d’amore. Il ragazzo è convinto di dover fare un gesto eclatante per convincere i marchesi a lasciarlo libero e di dover rinunciare a qualcosa che a loro ha dato sempre fastidio e ovviamente il suo pensiero andrà al volo. Dopo aver quasi rinunciato al suo titolo ed essere stato quasi diseredato, il giovane informerà la famiglia di aver deciso di lasciare l’aviazione e di non voler più volare ma ovviamente convolerà a nozze con Jana!

Teresa confessa tutto, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

I marchesi rimarranno senza parole davanti alla determinazione e al sacrificio del figlio e in un certo senso cominceranno a convincersi che sia arrivato l’ora di ammorbidirsi. Certo i commenti delle famiglie degli amici di Manuel, quelli che hanno conosciuto Jana alla gara di volo, li impensieriranno ma prima o poi dovranno trovare una soluzione. Intanto Teresa seguirà i consigli di Maria e rivelerà a Don Ricardo che lei e Marcelo sono fratelli e non marito e moglie, per cui non c’è stato alcun tradimento. Catalina sarà protagonista di una brutta caduta ma per fortuna la ragazza non riporterà alcun danno né per lei né per il bambino. Ma il fatto sarà una mera casualità o ci sarà dietro qualcosa?

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo terrorizza Amalia e Vera

Vera ha paura e fa bene ad averla. Purtroppo i timori della ragazza si concretizzeranno e Don Lorenzo potrebbe trasformarsi in un problema molto difficile da arginare. Il conte rivelerà ad Amalia di sapere che lei è la madre di Vera ma non chiarirà ancora che cosa vorrà fare. Il Capitano diventerà ancora più sibillino con Ayala, contro il quale punterà il dito e lo accuserà di essersi avvelenato da solo. Intanto Manuel continuerà a voler aiutare Don Romulo e sarà pronto a offrire a Burdina una soluzione – rischiosa – per far uscire il maggiordomo di prigione. Cosa avrà in mente?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.