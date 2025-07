La Promessa Anticipazioni 12 luglio 2025: Manuel non ha più soldi, lui e Jana ora sono in balia dei marchesi

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa del 12 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Manuel è spaventato. Lui e Jana ora sono in balia delle decisioni dei marchesi. Che ne sarà di loro?

Manuel si troverà in grande difficoltà. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il marchesino informerà Jana di avere le spalle al muro e questo per aver salvato Don Romulo. Il ragazzo confiderà alla sua amata di non avere più soldi e di essere quindi in balia delle scelte dei suoi genitori. Intanto Cruz darà a Don Lorenzo l'incarico di scoprire chi stia diffondendo le voci sul tradimento di suo marito mentre Pelayo confesserà a Don Ricardo di aver accompagnato Catalina in prigione e di averle permesso questo lungo viaggio, solo nella speranza che questo le provocasse un aborto. Marcelo spererà che Don Romulo non reagisca male alla notizia che lui e Teresa sono fratelli e non marito e moglie. Maria invece si rivolgerà a un prete per chiedere consiglio su Salvador e non sarà la prima e ultima volta che la Fernandez si fermerà a parlare con lui… Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Manuel ha le spalle al muro nella puntata de La Promessa del 12 luglio 2025

Don Romulo è tornato a casa ed è finalmente libero. Manuel è riuscito a corrompere Burdina e a convincerlo a rilasciare il maggiordomo, dietro il pagamento di una tangente costosissima. Per il marchesino è stata una spesa enorme, che lo metterà in grande difficoltà per il futuro. Manuel confesserà a Jana di non avere più soldi per vivere in autonomia, senza il controllo dei suoi genitori. Non potranno lasciare la tenuta – che comunque Jana non vuole abbandonare – e saranno alla totale mercè dei marchesi e delle loro disposizioni, che hanno già preso le loro decisioni in merito al matrimonio dei due ragazzi. Saranno buone o cattive notizie?

La Promessa Anticipazioni: Pelayo confessa di aver cercato di far abortire Catalina

Pelayo vuole che Catalina abortisca e confesserà a Don Ricardo una verità molto pesante e preoccupante. Il conte rivelerà al nobile di aver accompagnato la marchesina a trovare Romulo in prigione e di averle fatto fare un viaggio così pesante, solo con l’intenzione di provocare l'aborto. Il nobile si è rivelato più che mai contrario alla novità nella vita della sua fidanzata ma invece che dirle quello che davvero pensa, ha deciso di ricorrere a questi subdoli piani. Marcelo spererà che Don Romulo non se la prenda né con lui né con Teresa una volta che verrà a sapere la verità su di loro, ovvero che non sono marito e moglie ma fratello e sorella.

La Promessa: Cruz vuole sapere chi vuole rovinare la sua famiglia

Alle orecchie di Cruz sono arrivate voci infamanti su suo marito. C’è qualcuno che sta mettendo in giro informazioni sull’infedeltà del marchese e la nobildonna vorrà a ogni costo metterle a tacere. Chiederà sostengo a Don Lorenzo; il conte dovrà scoprire chi le sta diffondendo e ovviamente avrà il compito di fermarlo. Intanto Maria chiederà aiuto a un preste – al nuovo sacerdote di Lujàn – affinché le dia una mano a capire cosa fare con Salvador. L’incontro tra la Fernandez e il religioso risververà presto grandi sorprese.

